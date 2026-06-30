Google Maps y Waze obligan a los Mossos a cambiar sus controles en carretera: "En cuanto llevas 10 minutos, todo el mundo se avisa"

El jefe de los Mossos de Tráfico en Girona, Joan Costa, señala que la tecnología les ha obligado a replantear los controles de tráfico para que sean "efectivos". Costa explica que las aplicaciones móviles incorporadas en los teléfonos o incluso los navegadores permiten a los conductores saber "casi en tiempo real" dónde han instalado los controles los Mossos y así intentar evitarlos. Esto ha hecho que la policía apueste por hacerlos "dinámicos", de modo que estas aplicaciones acaban indicando varias zonas en las que puede haber Mossos. Costa, que el próximo 2 de julio se jubila después de 29 años en Tráfico y 36 en los Mossos, reconoce, sin embargo, que la tecnología les ha permitido "mejorar mucho más" en aspectos como la investigación de los accidentes de tráfico.

Las aplicaciones móviles y los navegadores se han convertido en un elemento destacado para los conductores que quieren evitar los controles policiales. El jefe de los Mossos de Tráfico en Girona, Joan Costa, explica que navegadores como Google Maps o Waze han hecho que las vigilancias de la policía en las carreteras de Girona hayan perdido efectividad. Cuando un conductor pasa por uno de estos controles o ve que los agentes lo están preparando, avisa a través de la aplicación y el navegador incorpora esa información, que recibe el resto de usuarios si tienen la aplicación abierta. De esta manera evitan pasar por ese punto, especialmente en controles de alcoholemia y drogas, aunque también sirve para advertir de radares que no son fijos y que la policía instala de forma aleatoria en determinadas vías.

Joan Costa explica que los navegadoes han hecho que las vigilancias de la policía en las carreteras hayan perdido efectividad

Costa, sin embargo, advierte de que cada vez se encuentran con más personas que han bebido y que circulan por carreteras secundarias o incluso caminos para evitar encontrarse con los agentes. El jefe de Tráfico explica que muchas veces el accidente se produce en estas vías porque no están en buen estado.

"Antes podías estar haciendo el control cuatro horas porque la gente iba pasando. Ahora, en cuanto llevas 10 minutos, todo el mundo se avisa a través de estas aplicaciones y evitan pasar por allí" Joan Costa — Jefe de los Mossos de Tráfico en Girona

La situación ha obligado a los Mossos a "replantear la estrategia" a la hora de hacer los controles de tráfico. Costa explica que la solución que han encontrado es hacer controles dinámicos de poca duración en varios puntos de la zona que les interesa. De esta manera se consigue que queden marcados varios puntos, aunque solo uno sea donde están presentes los agentes.

"Antes podías estar haciendo el control cuatro horas porque la gente iba pasando y, como no había las comunicaciones de ahora, no había problema. Ahora, en cuanto llevas diez minutos, todo el mundo se avisa a través de estas aplicaciones y todo el mundo evita pasar por allí", explica Costa.

La investigación de accidentes

Pero si la tecnología permite la picaresca en algunos aspectos, la realidad es que también colabora especialmente con los policías en distintos ámbitos. Uno de los más importantes es la investigación de accidentes de tráfico en las carreteras de Girona.

Costa explica que actualmente, cuando tienen que acudir a un siniestro en la carretera, la mayoría de los coches disponen de una “caja negra” a la que conectarse y que permite saber qué ha hecho y cómo ha actuado el vehículo. A modo de ejemplo, los Mossos saben si ha girado a la derecha o a la izquierda, si ha puesto el intermitente y a qué velocidad iba el vehículo.

Esto facilita especialmente el trabajo de los agentes, porque se puede relacionar mucho mejor con la escena que se encuentran. “Es básico tener esta información cuando tenemos que hacer la reconstrucción del accidente y compararla con la percepción que tenemos nosotros a partir de las fotos y las huellas”, explica.

El jefe de Tráfico en Girona reconoce que quizá algunos accidentes se habrían investigado de manera diferente y la resolución habría cambiado si esta tecnología de la que se dispone actualmente hubiera estado disponible hace unos años.

Jubilación

Joan Costa se jubilará el 2 de julio, después de 29 años en la especialidad de Tráfico y 36 como mosso d’esquadra. Los últimos siete los ha pasado como jefe de la unidad en la Región Policial de Girona. Explica que, a lo largo de su carrera, todo "ha cambiado mucho" y que la seguridad ha aumentado de manera "indiscutible" tanto en los vehículos como en la carretera.

Aunque "a su pesar", Costa colgará el uniforme de los Mossos y reconoce que lo "más difícil" que ha vivido ha sido tener que comunicar una muerte de tráfico a la familia. "Es parte del trabajo, pero nunca te puedes acostumbrar a algo así", concluye.