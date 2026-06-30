La Generalitat alargará líneas de Rodalies y reclama asumir la alta velocidad para llegar al millón de usuarios diarios de tren en Catalunya

La consellera d'Habitatge, Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentado este martes el Pla de Serveis Ferroviaris de Catalunya 2030-2040. Es la hoja de ruta de la Generalitat para que la red ferroviaria catalana pueda absorber un millón de viajeros diarios en 2040, frente a los 455.000 que se registran hoy en día. Para ello, el Executiu prevé reorganizar varias de las líneas de Rodalies y Regionals, crear algunas nuevas y coordinará los horarios de los trenes en estaciones estratégicas para facilitar los transbordos. "No estamos hablando de un salto al vacío: tenemos objetivos constatables y verificables", ha celebrado Paneque.

En total, la Generalitat calcula que necesitará 182 trenes, 419 maquinistas y 266 interventores más de los que dispone ahora mismo para poder alcanzar el objetivo. El Govern tenía capacidad para redactar este documento desde 2010, cuando asumió la gestión --básicamente de los horarios-- de Rodalies. Ahora, mientras se sigue trabajanado para sacar adelante el traspaso de la operativa al Executiu, el Pla de Serveis Ferroviaris también reclama que la Generalitat se haga con las competencias plenas del servicio de alta velocidad para poder organizar mejor la red y optimizarla para los usuarios catalanes. El secretario de Transports i Mobilitat, Manel Nadal, ha reivindicado que esta demanda responde a la propuesta que el sector ferroviario de CCOO de Lleida y ha recordado que el plan es un "documento abierto" que podrá seguir recibiendo aportaciones.

Nodos y transbordos

El plan, según ha explicado la consellera, parte de la premisa de que "antes de prometer más, lo que tenemos debe funcionar". Es por eso que el documento se centra más en mejorar los horarios de la red actual antes de añadir o de modificar las líneas. Para ello, Territori se ha fijado en cuatro estaciones de final de línea en los que se coordinarán los horarios de todos los trenes, que pararán allí siempre cada cuarto de hora. Serán Lleida, Sant Vicenç de Calders, Sants y Maçanet-Massanes. También se coordinarán, aunque con frecuencias más bajas, las de Tarragona, Girona, Figueres, Martorell y los futuros intercambiadores del Vallès. En todas estas paradas, los transbordos deberían durar siempre menos de cinco minutos.

Por otro lado, los técnicos de Territori encargados de la redacción del plan han previsto frecuencias de un tren por hora en los servicios que recorren grandes distancias, como los Regionals o Media Distancia. En ámbitos de Rodalies, la frecuencia será de 30 minutos. Y tanto en Barcelona como en el corredor Reus-Tarragona, los trenes pasarán cada 15 minutos.

En las áreas más densamente pobladas, los trenes pasarán cada 15 minutos y ninguna línea pasará menos de una vez cada hora

La consellera, eso sí, ha asegurado que el Govern "sigue planificando" y ha adelantado una serie de cambios de recorrido en las líneas de Rodalies y Regionals y también nuevas líneas. Son cambios, según han explicado los técnicos de Territori, que se han definido teniendo en cuenta el sistema ferroviario actual y la evolución que ya se preveía. También se ha tenido en cuenta el Pla de Rodalies y las grandes infraestructuras ya planificadas, como la línea Orbital y los "cuellos de botella" de la red, como los túneles ferroviarios de Barcelona.

R1 y R2, hasta la UAB

El plan de la Generalitat prevé que la R1 y la R2 de Rodalies lleguen hasta la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Se trata de una de las primeras novedades que se dejarán ver en la red ferroviaria --está previsto que el cambio se produzca entre 2027 y 2028--. Así, la R1 daría más servicio a municipios del Baix Llobregat y del Vallès --pararía en El Papiol, Hospital General y Sant Cugat-- mientras que los servicios de la R2Sud, que hasta ahora acababan en la estació de Fraçna, pasarían por Montcada y Cerdanyola antes de llegar a la UAB.

También el año que viene se podrán ver en funcionamiento, si el calendario sigue según lo previsto, la línea R-Aeroport que operarán los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Se trata de una de las líneas más polémicas hasta la fecha, ya que colectivos como la Plataforma pel Transport Públic (PTP) aseguran que la línea congestionará aún más los dos túneles de Rodalies de Barcelona --el de Passeig de Gràcia y el de plaza Catalunya--. De momento, la línea solo llegará hasta Sant Andreu, aunque la previsión es que se alargue hasta Terrassa a partir de 2040.

También el año que viene cambiarán las cabeceras de la R4, la línea más larga de Rodalies hasta la fecha y una de las más sensibles a las incidencias y los retrasos. A partir del año que viene, los trenes de la R4 llegarán siempre a Manresa --hasta ahora muchos se quedaban en Terrassa--. Por el otro lado, la mitad de los trenes acabarán en Vilafranca del Penedès --y no en Martorell-- y la otra mitad alcanzará Sant Vicenç de Calders.

Novedades en el eje orbital

El eje orbital de Rodalies, que rodea Barcelona a través del Vallès, también notará mejoras en los próximos años. A partir de 2030, se duplicarán las frecuencias de la R8 y la línea se prolongará hasta Vilafranca del Penedès. Además, ese mismo año está previsto que empiece a circular una nueva línea que las plataformas llevan reivindicando durante años: la R88. La línea unirá Reus con Girona pasando por Tarragona, Sant Vicenç de Calders, Vilafranca, Martorell y Granollers.

Todavía queda mucho, eso sí, para poder completar el trayecto entre Vilanova i la Getrú y Mataró que desatascó los presupuestos del Govern. El plan solo contempla que para el 2040 los trenes puedan ir de Granollers a Terrassa directamente, así que aún quedaría buena parte del recorrido por completar. La línea orbital será la R9 de Rodalies.

Mejoras en Lleida, Girona y Tarragona

El plan también prevé que las frecuencias vayan mejorando progresivamente en los sistemas de Rodalies de Lleida, Girona y Tarragona. En esta última, además, está previsto que la RT1 llegue a Vilafranca el año que viene y que la RT2 llegue en 2030 hasta Vilanova i la Geltrú. En 2040, está previsto que la RT1 llegue hasta Montblanc y Valls, desde Reus. En Girona, se prevén cambios en la RG1, que a partir de 2035 irá desde Figueres hasta Blanes o Sant Celoni.

Además, se prevé que en estos tres sistemas de Rodalies se creen nuevas líneas que salgan de Catalunya: son la RL5, que iría de Lleida hasta Zaragoza o Monzón; la R18, de Girona a Perpinyà; y la R19, de Tarragona a Castelló. Todas estas líneas no se esperan hasta 2040.