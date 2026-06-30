El 87,88% de funcionarios docentes trabajarán el próximo curso en el destino elegido en primera opción

El 87,88% de los funcionarios docentes, 25.079 de un total de 28.538, trabajarán el próximo curso escolar 2026-2027 en el destino que han elegido como primera opción, según los datos provisionales que ha hecho públicos este martes el Departament d'Educació i FP.

El 93,25% de los funcionarios participantes han podido acceder a alguna de sus cinco opciones preferidas, que podían ser centros concretos, municipios, comarcas o Servicios Territoriales. El calendario se ha podido adelantar un mes por diversos factores, como que este año no ha habido concurso de traslados estatal. La consellera Esther Niubó ha celebrado el adelanto, que permitirá dar “más previsión y estabilidad al sistema”.

El porcentaje de docentes adjudicados a su primera opción alcanza el 91,10% entre los asignados al Servicio Territorial del Barcelonès, el 89,97% en el Baix Llobregat y el 89,63% en Barcelona ciudad.

La adjudicación de destinos es el procedimiento mediante el cual el Departamento da plaza para todo el curso —del 1 de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2027— a los docentes.

Participan funcionarios sin destino definitivo, funcionarios en prácticas, funcionarios desplazados, funcionarios que solicitan comisión de servicios —estos de forma voluntaria— e interinos. Estos últimos también lo hacen voluntariamente, y Educación señala que el 70,27% de los 9.729 que participaron también han conseguido uno de los cinco destinos elegidos en primera opción.