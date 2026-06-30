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Agresión

Detenido un hombre acusado de hacer tocamientos a dos menores en las piscinas municipales de Balaguer

Familiares de las víctimas retuvieron al presunto agresor hasta la llegada de los Mossos d’Esquadra

Un coche de los Mossos d'Esquadra. SOCIEDAD David Zorrakino - Europa Press

Un coche de los Mossos d'Esquadra. SOCIEDAD David Zorrakino - Europa Press / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

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Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 26 años acusado de agredir sexualmente a dos niñas en las piscinas municipales de Balaguer, según han confirmado a la ACN fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde en el recinto del polideportivo de la capital de la Noguera. El hombre habría realizado tocamientos a dos niñas de unos diez años y, al darse cuenta, familiares de las menores le recriminaron los hechos y lo retuvieron hasta la llegada de los Mossos d’Esquadra, que procedieron a su detención.

El hombre pasó el domingo a disposición del juzgado de guardia de Balaguer, que acordó su libertad provisional con medidas cautelares, tal como había solicitado la Fiscalía.

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Fuentes judiciales han detallado a la ACN que el juzgado de guardia de Balaguer acordó la prohibición de acercarse y comunicarse con las menores, así como la prohibición de entrar en las piscinas municipales de la ciudad. Además, se le retiró el pasaporte y se le prohibió salir del Estado español. El hombre también deberá comparecer periódicamente ante el juzgado.

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