Detenido un hombre acusado de hacer tocamientos a dos menores en las piscinas municipales de Balaguer

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 26 años acusado de agredir sexualmente a dos niñas en las piscinas municipales de Balaguer, según han confirmado a la ACN fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde en el recinto del polideportivo de la capital de la Noguera. El hombre habría realizado tocamientos a dos niñas de unos diez años y, al darse cuenta, familiares de las menores le recriminaron los hechos y lo retuvieron hasta la llegada de los Mossos d’Esquadra, que procedieron a su detención.

El hombre pasó el domingo a disposición del juzgado de guardia de Balaguer, que acordó su libertad provisional con medidas cautelares, tal como había solicitado la Fiscalía.

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Fuentes judiciales han detallado a la ACN que el juzgado de guardia de Balaguer acordó la prohibición de acercarse y comunicarse con las menores, así como la prohibición de entrar en las piscinas municipales de la ciudad. Además, se le retiró el pasaporte y se le prohibió salir del Estado español. El hombre también deberá comparecer periódicamente ante el juzgado.