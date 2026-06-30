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Un conductor se ‘marca’ un completo en Castellón: da positivo en cocaína, anfetamina y marihuana y circula sin carnet y la ITV caducada

El hombre tenía antecedentes por delitos contra la seguridad vial y conducción temeraria

Imagen de archivo de unas rayas de cocaína.

Imagen de archivo de unas rayas de cocaína. / Mediterráneo

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Neus Bravo

Castellón
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Un vecino de Ayodar de 33 años está siendo investigado por la Policía Local de Onda tras cometer presuntos delitos contra la seguridad vial, falsedad documental y usurpación de identidad. Tal y como ha podido confirmar este diario, el hombre ha sido sorprendido por agentes municipales circulando bajo los efectos de tres drogas distintas (cocaína, anfetaminas y cannabis), teniendo retirado el carnet por orden judicial y con la ITV caducada.

Además, cuando fue sorprendido por los agentes se identificó con el DNI de otra persona, siendo investigado también por un delito de usurpación de la identidad cuando los agentes se dieron cuenta de lo ocurrido. Se da la circunstancia de que el conductor tenía más de una docena de antecedentes previos por delitos contra la seguridad vial y conducción temeraria, así como por diversos delitos contra el patrimonio.

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Además de todas las infracciones anteriormente señaladas, los policías locales también le incautaron una navaja y un cuchillo de cocina, que llevaba en el vehículo.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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