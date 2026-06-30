Carolina Darias: "Entiendo y respeto el derecho al descanso, pero eso no puede llevar a que en la ciudad no se haga nada"

La cultura ocupa otro de los ejes del balance de Carolina Darias, con la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 como motor de una nueva etapa para los equipamientos municipales. Desde el Castillo de Mata, la alcaldesa defiende una programación capaz de combinar patrimonio, creación contemporánea y uso ciudadano de los espacios culturales, con proyectos pendientes en Miller, Fyffes, el antiguo cine Guanarteme, el Castillo de San Francisco y la Batería de San Juan. En esta parte de la entrevista, Darias vincula esa transformación con la aspiración de situar a la ciudad en la conversación cultural europea y aborda también la difícil convivencia entre la actividad festiva y el derecho al descanso, una tensión que plantea resolver mediante acuerdos y medidas de conciliación.

Esta entrevista se está realizando en el Castillo de Mata, una infraestructura cultural imprescindible, pero que históricamente ha carecido de un proyecto museístico a largo plazo. ¿Iniciativas como la exposición 'Rebel Walls' son el inicio de un cambio?

La reorientación cultural de la ciudad, en este mandato, es un antes y un después. Es verdad que la candidatura a Capital Cultural nos ha dado un empuje muy importante. De hecho, estamos aquí no por casualidad, estamos en un espacio donde hemos querido conjugar intencionadamente tradición con modernidad, la institucionalidad de la infraestructura con la vida. Los museos tienen razón de ser con el contenido que se les dé. Esta exposición quiere llenar las paredes del arte que se vive en la calle, pero también hacer del museo un espacio vivo, en donde la gente que baila en la calle ante espejos venga aquí a usar este espacio como propio. En esto consiste la 'rebelión de la geografía', este lema que nos empuja a ser finalistas a Capital Europea de la Cultura en un proceso competitivo. Este museo ha sido sede de la obra del Museo Néstor, donde ya estamos acometiendo también esas obras de renovación tan demandadas, que tanto han costado pero que ya son una realidad. Seguimos avanzando y dando pasos en la recuperación de infraestructuras, esta es una de ellas, pero también de otras que espero que puedan ser realidad a lo largo del presente mandato y con vistas al futuro, como la puesta al día del edificio Miller, también con el proyecto del Fyffes como factoría de la cultura, y el antiguo cine Guanarteme.

¿Cómo puede contribuir la candidatura a la función de espacios como este y de otros como el Castillo de San Francisco o la Batería de San Juan, que precisamente forman parte de lo que fueron las primeras periferias de la ciudad?

Vamos por partes. Primero, candidatura de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad Europea de Cultura. Estamos en un proceso ilusionante, emocionante, que nos está permitiendo ya el fortalecimiento del ecosistema cultural de Las Palmas de Gran Canaria, de Gran Canaria y de toda Canarias, porque esto es un proyecto de ciudad, de isla y de región con el apoyo de todas las instituciones, a las que quiero agradecer ese apoyo, también de toda la corporación y de la ciudadanía. Estamos en un proyecto ilusionante. Tenemos tantas posibilidades como el resto de las ciudades que nos presentamos. Haber pasado el corte ha sido tremendamente relevante, porque acreditamos ante las personas expertas del jurado que tenemos capacidad, tenemos ideas y tenemos ganas de llevarlo a cabo. Sobre todo, aspiramos a algo que es muy singular: a darle voz a todas las ciudades isleñas de la Unión Europea en cómo contribuir a dar respuesta a retos que nos desafían en el presente siglo XXI. Las Palmas de Gran Canaria aspira a formar parte del epicentro de la conversación cultural de Europa. Los bordes se convierten en protagonistas. Creo que es un proceso ilusionante en el que estamos y a lo largo de este año veremos cuál es el resultado.

Las Palmas de Gran Canaria aspira a formar parte del epicentro de la conversación cultural de Europa.

¿Y en relación a las infraestructuras?

En relación a las infraestructuras, antes hablé de tres grandes. La siguiente que está en el periscopio es el Castillo de San Francisco. Estamos con un proyecto de intervención blanda que presentaremos en no mucho tiempo, para que al menos pueda pasar a visitarse por fuera y tener esa primera intervención que va aparejada, claro, con la Comisión de Patrimonio, el Cabildo de Gran Canaria. Será de las siguientes cuestiones a realizar. Son muchas las infraestructuras: mantener las existentes, que necesitan siempre una adecuación, y las nuevas. Miller, Fyffes, el Castillo de San Francisco aparte de la intervención blanda, y con posterioridad el Cine Guanarteme. Lo siguiente también sería la Batería de San Juan, no me quiero olvidar. También requiere una intervención con colaboración de otras administraciones porque solo para el Ayuntamiento es un esfuerzo importante.

Me gustaría una reflexión por su parte, como alcaldesa que representa a todos, sobre la difícil convivencia entre el derecho al ocio y el derecho al descanso en la ciudad. ¿Cómo se pueden hacer compatibles las dos cosas?

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Es complicado, pero también tenemos que decir que la ciudad de Las Palmas es lo que es por ese dinamismo y por esa diversidad cultural que ofrece. Entiendo y respeto el derecho al descanso, pero eso no puede llevar a que en la ciudad no se haga nada, no puede ser. Creo que tenemos que ser capaces de no renunciar, de mantener con firmeza, a pesar de algunas resoluciones judiciales que hemos recurrido porque de llevarse a término supondrían acabar con toda la actividad de la ciudad, no solo la referida al carnaval, y seguir llegando a acuerdos con los vecinos. Quiero destacar que este carnaval de 2026 llegamos a acuerdos con los vecinos para que, el fin de semana o los últimos fines de semana, que eran de mayor intensidad del carnaval de calle, especialmente de noche, pudieran trasladarse fuera de sus viviendas para que no tuvieran ninguna afección. Creo que eso es un camino que este año nos ha ido bien y que me gustaría poder seguir expandiendo. Creo que es una medida de conciliación. Estamos por conciliar, no por acabar con una actividad.