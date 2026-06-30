615.000 personas acuden a Cáritas para poder comer ante "la losa del gasto en vivienda"

Más de 615.000 personas acuden a Cáritas por necesidades alimentarias "ante la losa que supone en los hogares los excesivos gastos en vivienda", según la memoria anual 2025 que la ONG ha presentado este martes y que también revela que la atención en los servicios jurídicos por las reformas en extranjería se disparan un 58 %.

Estas 615.000 personas representan el 56 % de todas las personas atendidas por la red de Cáritas en España en 2025, según el informe que constata que uno de cada diez hogares españoles (12 %) se ven afectados por "la inseguridad alimentaria", aunque no con la misma intensidad.

El 5,7 % lo vive de manera moderada, es decir, se han visto obligados a renunciar a una dieta saludable, reduciendo la cantidad de alimentos consumidos e incluyendo prácticas como saltarse alguna comida, lo que supone 2,8 millones de personas. Mientras, 686.000 (1,4 %) pasan días enteros sin comer por falta de recursos.

La mayoría de los hogares con necesidades alimentarias acompañadas por Cáritas en 2025 estaban encabezados por mujeres o personas que se encontraban en búsqueda de empleo o que tenían un trabajo inestable o precario.

529 millones para acompañar a 2,1 millones de personas

En este contexto de desigualdad, el año pasado Cáritas logró movilizar 529,9 millones de euros en proyectos dentro de España y en acciones de cooperación internacional en terceros países, "una cifra récord que supone un 8,11 % más que un año antes", según ha informado en rueda de prensa la secretaria general, María González Dyne.

Con estos recursos, Cáritas logró acompañar a 2.132.112 personas, de ellas 1.098.476 dentro de España y 1.033.636 en cooperación internacional.

El informe corrobora que la vivienda y la alimentación son los capítulos del gasto a los que las familias dedican mayor parte de sus ingresos, "y son precisamente los que están soportando el mayor incremento de los precios".

González Dyne ha recordado que solo en 2025 adquirir una vivienda se encareció un 13 % y alquilarla un 4 % "mientras que la inflación de los alimentos básicos sigue asfixiando los presupuestos familiares con subidas que alcanzan el 16 % en las legumbres, el 15 % en las hortalizas, el 14 % en los huevos y el 10 % en el pescado".

El 57% de personas atendidas son migrantes

Según el informe, el 57 % de las personas atendidas en 2025 por la red de Cáritas eran migrantes, muchas de ellas en situación administrativa irregular.

"Nos encontramos con personas en situaciones de grave vulnerabilidad, ya que no tienen acceso a derechos y están expuestas a múltiples formas de discriminación", ha señalado la secretaria general de la ONG. Y es que siete de cada diez personas en situación irregular se encuentran en exclusión social.

Desde la ONG han subrayado que, además de la labor de acompañamiento, Cáritas está haciendo "un esfuerzo importante en el ámbito de la incidencia política".

El trabajo en red ha permitido apoyar de forma sostenida la tramitación en el Congreso de la Iniciativa Legilstiva Popular (ILP), que ha concluido en un real decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes.

En el día que termina el plazo para presentar las solicitudes del proceso extraordinario de regularización de migrantes, el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, ha recordado que la ONG fue una de las organizaciones originarias de este proceso y ha señalado que les sorprenden las cifras: "Nunca pensamos que íbamos a llegar a casi un millón de personas. Ojalá lo consigan era nuestra misión".

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La memoria también constata que el programa que aglutinó mayor concentración de fondos en 2025 ha sido el de Economía Solidaria, con una inversión total de 157,3 millones de euros (12,5 millones más que en 2024).