Cadaqués creará más de 600 plazas de zona azul y zona verde para combatir el problema de aparcamiento en el municipio

El Ayuntamiento de Cadaqués (Alt Empordà) creará 655 plazas de estacionamiento de zona azul y zona verde para combatir los problemas crónicos de aparcamiento que sufre el municipio. La medida se pondrá en marcha después del verano y supondrá que prácticamente la totalidad del aparcamiento en la vía pública pase a ser de pago.

Se crearán 165 plazas de zona verde, destinadas exclusivamente a residentes, con una tarifa "simbólica". El equipo de gobierno está estudiando la posibilidad de que otros colectivos, como los trabajadores del municipio, también puedan utilizarlas. La zona azul, que se extenderá por el frente litoral, estará destinada a los visitantes, aunque los residentes también podrán utilizarla pagando la misma tarifa que en la zona verde. El govern municipal espera que la medida favorezca la rotación de vehículos.

El equipo de gobierno encargó un estudio en 2025 que confirmó una problemática que va en aumento. Según los datos recopilados, en el municipio hay unas 3.800 plazas de aparcamiento, incluyendo las situadas en la vía pública, el aparcamiento de SABA, los hoteles, los aparcamientos privados y los solares municipales de estacionamiento gratuito. En estos cuatro solares, los únicos que aún están disponibles, hay entre 100 y 290 plazas libres de media.

Sin embargo, el estudio advertía de que durante los meses de verano y los periodos de mayor afluencia, a las once de la mañana todas las plazas disponibles ya están ocupadas. Esto significa que, a partir de esa hora, los vehículos que quieren acceder al municipio y estacionar no encuentran sitio o generan problemas de circulación.

El concejal de Movilidad, Ismael Vila, reconoce que el municipio no tiene capacidad para crear nuevos aparcamientos disuasorios en las afueras porque ya no quedan terrenos disponibles. Por ello, considera que la única solución es fomentar la rotación de vehículos y garantizar también plazas de aparcamiento para los residentes, otro de los principales problemas a los que se enfrentan.

"La orografía del municipio es la que es", afirma el concejal, quien señala que es necesario compatibilizar tanto los usos residenciales como los turísticos.

La intención es que estas zonas de aparcamiento regulado sean de gestión municipal. De hecho, el Ayuntamiento tiene previsto adquirir una aplicación móvil para administrarlas.

La zona verde será de uso exclusivo para residentes, aunque se está estudiando la posibilidad de que también puedan utilizarla otros colectivos, como los trabajadores del municipio. Los residentes también podrán aparcar en la zona azul pagando la misma tarifa que en la verde, aunque esta última estará pensada principalmente para los visitantes y para favorecer la rotación de vehículos.

Paneles informativos con las plazas disponibles

Paralelamente, se instalarán paneles informativos que mostrarán las plazas disponibles tanto en el aparcamiento de pago de SABA como en los solares donde se puede estacionar gratuitamente.

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Para hacerlo posible, se han instalado contadores de vehículos que permiten conocer en tiempo real la ocupación de los aparcamientos. Además de los paneles, esta información también podrá consultarse a través de la página web municipal.