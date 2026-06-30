Las banderas negras ponen el foco sobre seis playas catalanas mal gestionadas y contaminadas

Hace ya 21 años que la plataforma Ecologistas en Acción presenta su informe anual 'Banderas negras'. La idea de la organización es señalar algunas playas que sufren una grave degradación ambiental o que no se han gestionado como se debía. Como siempre, tras analizar cerca de 8.000 kilómetros de costa, la entidad elige dos playas por cada provincia.

Esta vez, las seis playas catalanas sobre las que se ha puesto el foco se han escogido para reivindicar los olvidados procesos de restauración ecológica y para poner sobre la mesa la necesidad de recuperar dunas, humedales y otros espacios costeros que existirían de forma natural pero que se ven afectados por la presión urbanística.

En Tarragona, los ecologistas han querido advertir de la extración de arena del fondo marino para regenerar playas. Para hacerlo, ponen como ejemplo la playa de la Paella de Torredembarra. "En esta playa se deberían regenerar las dunas y renaturalizar la costa para reducir la vulnerabilidad del litoral ante la erosión y el cambio climático", consideran desde la plataforma.

Playa de la Paella de Torredembarra. / Ecologistas en Acción

En cambio, se ha optado por dragar arena del fondo marino para garantizar nuevos aportes que 'salven' la temporada de verano. También en el sur de Catalunya, se alerta sobre los episodios de contaminación química en algunos puntos de L'Ametlla de Mar.

Tres Xemeneies

Otro de los espacios destacados es el litoral de Sant Adrià de Besòs. Aunque en 2023 se realizaron trabajos de descontaminación, el informe advierte de que este entorno sigue presentando contaminación persistente.

Aún en Barcelona, se critica el proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat y sus posibles efectos sobre La Ricarda y otros espacios costeros protegidos del delta del Llobregat. La entidad denuncia que sigue sin haber suficiente claridad sobre cómo se desarrollará el proyecto.

En la Costa Brava, las montañas de Begur son otro de los puntos señalados. Ecologistas en Acción advierte de que la falta de una delimitación clara del espacio protegido facilita la proyección de nuevas edificaciones en áreas que, por su valor ecológico, deberían quedar preservadas. La entidad alerta de que esta situación puede romper conectores biológicos esenciales para la fauna y para la continuidad del paisaje.

La cala del Golfet, en Palafrugell, llena de embarcaciones. / Jordi Cruz

También se avisa sobre la situación en la cala de El Golfet, en Palafrugell. Durante los últimos años, en este espacio, se han reiterado las acumulaciones de embarcaciones, sobre las que incluso han llegado a avisar los Agents Rurals.

Soluciones

La edición de este año no solo denuncia problemas recurrentes, sino que trata de plantear posibles soluciones. Por esta razón, se han incorporado 20 propuestas de restauración ecológica en puntos degradados del litoral español. Las actuaciones van en la línea de lo que será obligatorio con el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, que fija objetivos concretos sobre como renaturalizar y recuperar hábiatats costeros.

Como ejemplo positivo, se menciona el caso de La Pletera, en la Costa Brava, donde se ha llevado a cabo un proceso de desurbanización para recuperar lagunas litorales y dunas, restaurando ecosistemas perdidos. "El litoral no puede continuar sometido a los intereses económicos que han provocado su degradación", resume el informe.