Un avión procedente de Dublín roza el suelo con el fuselaje de cola y obliga a cerrar las dos pistas del aeropuerto de Palma

Un avión procedente de Dublín rozó el sábado con el fuselaje de cola la pista del aeropuerto de Palma en la que estaba aterrizando, sin que se produjeran víctimas. Sin embargo, los aviones que estaban a punto de tomar tierra tras esa operación tuvieron que desviarse momentáneamente y quedarse en situación de espera, mientras los servicios aeroportuarios de limpieza de pista actuaban en aquel momento, aterrizando posteriormente en la otra pista de aterrizaje, con lo que los despegues fueron interrumpidos hasta que la pista afectada quedó despejada completamente de cualquier resto de fuselaje.

Como informaron los Controladores Aéreos a través de su cuenta en la red social X, un avión procedente de Dublín tuvo que cancelar el primer intento de aterrizaje en el aeropuerto de Palma y volver a ganar altura, porque la aproximación no fue suficientemente estable para aterrizar con seguridad. Mientras el avión pasaba por delante de la torre, los controladores sospecharon de que la aeronave había sufrido un tailstrike, es decir, que la cola del avión había rozado el suelo durante la maniobra.

Posteriormente, al inspeccionarse la pista se pudo comprobar, que, efectivamente, habían quedado fragmentos del avión sobre el asfalto, por lo que se tuvo que cerrar esa pista (24L) hasta quedó limpia completamente.

Los aviones que venían detrás y también iban a aterrizar en esa pista tuvieron que abortar su aproximación y volver a subir. Y el resto de los aterrizajes se desviaron a la otra pista (24R), que normalmente se utiliza para los despegues.

Posteriormente, siempre según el relato de los Controladores Aéreos, el avión que había rozado la cola con el suelo comunicó la situación, señalando que tenía un problema importante que requería atención prioritaria, aunque no de emergencia extrema, relatan los Controladores Aéreos.

Para darle prioridad, los controladores hicieron que el avión que iba delante también abortara su aterrizaje, dejando la pista libre para el avión con el problema. Al mismo tiempo, se movilizó a los bomberos del aeropuerto de Son Sant Joan y a los equipos de inspección de pistas. Todo ello por si el incidente terminaba convirtiéndose una emergencia. Finalmente, el avión aterrizó en la pista 24R y se quedó parado unos instantes sobre la pista mientras comprobaban la situación.

En ese momento ocurrió algo poco habitual, destacan los Controladores Aéreos. Las dos pistas del aeropuerto quedaron temporalmente inutilizadas: la 24L estaba cerrada porque había restos que limpiar. Y la 24R estaba ocupada por el avión que acababa de aterrizar.

Mientras sucedía todo esto, señalan los Controladores Aéreos, otro avión informó de "Minimum Fuel", que significa que le quedaba el combustible justo para completar el aterrizaje y no era conveniente seguir dando vueltas, aunque no estaba en una situación de emergencia ni tenía prioridad absoluta.

Gracias a la agilidad que demostraron los equipos del aeropuerto, se actuó con rapidez, se reabrió esa pista y los aterrizajes volvieron a realizarse con normalidad. Poco después también quedó libre la pista 24R. Y a partir de ese momento, el aeropuerto recuperó su funcionamiento normal utilizando las dos pistas en paralelo.

Vientos de cizalladura

Los mismos Controladores Aéreos informaron ayer por la tarde de importantes problemas con la cizalladura en el aeropuerto de Palma, que provocó frustradas operaciones de aterrizaje a consecuencia del viento reacheado, así como que varias tripulaciones decidieran desviarse a otros aeropuertos por seguridad.

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Los vientos de cizalladura se produce cuando hay cambios importantes y bruscos en dirección o intensidad del viento mientras se desciende en la aproximación. Ello genera continuos cambios de sustentación en las aeronaves, lo que complica enormemente la tarea a las tripulaciones. En caso de que no haya garantía de un aterrizaje 100% seguro, las tripulaciones deciden irse al aire por seguridad en lugar de continuar con la aproximación y el aterrizaje.

Fuente: Diario de Mallorca