Tarragona vigilará con drones las zonas de rocas y de difícil acceso de sus playas

El Departament d’Interior autorizará la vigilancia con drones en zonas de rocas y de difícil acceso en la playa de Tarragona. Así lo ha señalado la consellera Núria Parlon, que ha explicado que el Ayuntamiento de Tarragona ha solicitado la autorización para sobrevolar con drones las zonas más complejas y vigilarlas "desde el punto de vista de los servicios de socorrismo". Según ha indicado, la petición se ha hecho a raíz de la muerte de tres menores tras accidentarse en la playa de la Arrabassada. Así lo ha dicho en una comparecencia en la que ha presentado la campaña ‘En el agua, hagamos equipo’, que tiene como objetivo educar y sensibilizar a los bañistas y evitar situaciones "trágicas". La consellera ha dicho que la Dirección General de Administración y Seguridad (DGAS) ya ha recibido la petición para el uso de drones en zonas complejas y ha anunciado que lo autorizará.

La Guardia Urbana de Tarragona ya ha confirmado que vigilará con la unidad de drones las zonas de rocas del litoral para evitar que las personas, sobre todo menores de edad, salten al mar en lugares restringidos. La policía patrullará cada día desde el aire los espacios de difícil acceso en cuanto tenga la autorización del Departament d’Interior.

El subjefe de la Guardia Urbana, el inspector Alberto Lacueva, ha explicado que, tras el ahogamiento de tres menores el 19 de junio, aunque en principio no estaban saltando, quieren controlar el litoral de manera "más eficiente". En esta línea, se "reforzará" la unidad de playas de la propia policía local. Las sanciones por saltar en zonas prohibidas ascienden a 100 euros y Lacueva considera que son multas “bajas”.

Nueve ahogados desde el 15 de junio

Desde el inicio de esta temporada, el 15 de junio, ha dicho, ha habido cinco ahogados en el mar y cuatro en piscinas privadas, una cifra “que requiere la atención de todos”. Precisamente, la campaña ‘En el agua, hagamos equipo’ busca incentivar una actitud responsable y preventiva de la ciudadanía a la hora de bañarse. “Por muchos recursos, socorristas y normativa que haya, la actitud de protegernos debe nacer de nosotros mismos”, ha destacado. De lo contrario, ha advertido, seguirán produciéndose situaciones “dramáticas”.

En el marco de la campaña se han creado cinco personajes de distintas edades que dan consejos para autoprotegirse en el agua, y los cromos de los avatares se repartirán en los diferentes puntos de Protección Civil de todo el territorio.

La campaña tiene el objetivo de educar y sensibilizar a los bañistas para evitar situaciones graves como las de los últimos días. Además, se promueve la idea de hacer equipo y de que los propios bañistas también puedan alertar de situaciones de riesgo, porque “todo el mundo puede contribuir a evitar un accidente”. Así, la consellera de Interior también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y la vigilancia colectiva, recordando que ante cualquier situación de peligro hay que llamar al 112.

Revisión del marco normativo

Parlon ha explicado también que, en paralelo, el grupo de trabajo de vigilancia y socorrismo que ya se creó está trabajando en qué ideas se pueden incorporar de cara al futuro para actualizar el marco normativo y mejorar la vigilancia en las playas. Según ha dicho, es necesario poner al día el marco normativo, vigente desde 2013. En él participan, entre otros, representantes de los socorristas, instituciones y administraciones con competencias en el ámbito de playas y costas.

La consellera ha apuntado que el grupo de trabajo tiene sobre la mesa diversas propuestas en la línea de mejorar la vigilancia, como el uso de drones y tecnología en algunas zonas, o consensuar la señalización disuasoria en zonas peligrosas. “Todo esto se está debatiendo en el marco del grupo de trabajo”, ha indicado. “Nos estamos reuniendo sistemáticamente y a finales de este año ya tendremos las conclusiones”, ha dicho. El objetivo es impulsar una actualización “cuidadosa” del marco normativo desde Protección Civil y partiendo de un marco de “consenso”.