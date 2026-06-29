Este es Tsunami, el border collie que ha rescatado a decenas de personas en Venezuela

Lo quieren jubilar. Tiene ocho años y, ahora, en Venezuela lo están mimando más que nunca. Y, cuando digo mimando, es que, en medio del tremendo caos en que se encuentra inmersa la zona que se ha visto afectada por los dos terremotos del pasado miércoles, 24 de junio, él, Tsunami, un precioso border collie, uno de los perros de moda en estos momentos en todo el mundo, trabaja muy duro, en silencio, sobre todo en silencio, utilizando la experiencia de sus ocho años, para descubrir personas ocultas, enterradas vivas, entre los escombros de edificios, mansiones, casas y todo tipo de construcciones.

Los movimientos telúricos que afectaron a esa parte de Venezuela han sido considerados por el Servicio Geológico de EEUU como “los más violentos registrados nunca” en Venezuela. Los muertos siguen aumentando y hay miles y miles de desaparecidos, se habla ya de cerca de 60.000. Y Tsunami forma parte de varios equipos que trabajan en la catástrofe, removiendo los escombros, toneladas y toneladas de piedras, cemento, material y casas destruidas. El objetivo es salvar vidas.

Jorge Beens, el 'padre' de Tsunami, que lo adiestró para rescatar sobrevivientes de las catastrofes. / EL PERIÓDICO

Y Tsunami las cuenta por decenas pese a su avanzada edad. Por eso lo miman tanto los veterinarios de la zona, al igual, claro, que otros sabios y adiestrados perros y perras rescatistas, trasladados a la zona por equipos de especialistas procedentes de Los Ángeles y Virginia.

Tsunami tiene, además, como muchísimos otros cachorros del mundo, una vida muy particular. Repito, como muchos otros canes. Tsunami fue víctima de abandono, desnutrición y maltrato, hasta que fue rescatado por la Asociación Pro Defensa de Los Ángeles. Y, una vez recuperado, Tsunami fue apadrinado y adiestrado para su nueva misión por Jorge Beens, fundador del Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención en Desastres (K-SAR ECID), especializado en rescates.

Tsunami, que ya viajó a Turquía cuando los devastadores seísmos de 2023, recuerda Frida, la perrita que también fue protagonista de un montón de rescates cuando el terremoto de México, en 2017. Frida era un labrador retriever. Beens recuerda, sí, a Frida y, mientras acaricia a Tsunami, comenta: “Nuestro deber es ser la esperanza entre los escombros”.

Así actua Tsunami

Cuando un perro entra en una zona colapsada se exige silencio absoluto, explica Alejandro Lingenti, en la web Experto Animal. Los rescatistas se apartan del área para evitar contaminar con olores o ruidos el trabajo del animal. El perro busca partículas olorosas procedentes de personas vivas que ascienden entre grietas y huecos del edificio. Cuando detecta una posible víctima realiza el denominado marcaje, normalmente mediante ladridos persistentes o una postura específica entrenada previamente. Solo entonces comienza la excavación manual o mecánica por parte de los equipos humanos.

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En una entrevista concedida anteriormente por Jorge Beens, el instructor explicaba que un perro de rescate no puede considerarse únicamente una mascota. Vive con su guía, mantiene una preparación física constante, sigue una alimentación específica y necesita entrenamiento durante toda su vida operativa. Esa preparación permite que, cuando llega una emergencia real, ambos funcionen prácticamente como una sola unidad.