Tossa de Mar sufre un apagón de Movistar de 30 horas que paraliza cobros, reservas y llamadas

Tossa de Mar sufrió entre el 23 de junio a las 8 de la mañana y el jueves 25 a las seis menos cuarto de la tarde un apagón del servicio de Movistar que supuso la paralización de la posibilidad de cobros con tarjetas de crédito, además de llamadas y el resto del servicio durante treinta horas. La Associació d'Hostaleria ha denunciado el impacto que ha supuesto paralizando los cobros, reservas y llamadas. El alcalde, Martí Pujals, que hizo gestiones para resolver la incidencia, anuncia una denuncia ante la inspección de telecomunicaciones.

El apagón del servicio se produjo justamente un día festivo, dificultando las gestiones para resolverlo y con muy poca información del servicio de la propia compañía. Pudieron aclarar, según un comunicado emitido a la ciudadanía, que la línea estropeada se encontraba dentro de un terreno privado y no se podía entrar. «Esto es de película de Torrente», dice Martí Pujals, porque constata que las redes deben estar en zonas públicas o derechos de paso. El delegado de la Generalitat y el subdelegado del Gobierno hicieron gestiones para poder acelerar la reparación. Pujals constata que se presentará la denuncia pertinente ante Inspección de Telecomunicaciones.

Otra cosa, dice, son los daños y perjuicios que informa que deben reclamarse a título individual por quien pueda acreditarlos. Desde Tossa estarán en contacto con la Oficina del Consum del Consell Comarcal de la Selva.

Afectación a los negocios

Por otro lado, en un comunicado, la Associació d'Hostaleria ha denunciado el impacto que ha supuesto el corte. El presidente de la Associació, Francesco Zucchitello, constata «la perplejidad ante este desbarajuste en pleno siglo XXI» porque «durante horas, absolutamente nada funcionaba, no teníamos ningún tipo de respuesta por parte de las operadoras telefónicas y nos encontrábamos en una situación de total desamparo».

Agradecen el apoyo municipal y a la operadora local Altanètica, también próxima a Sant Antoni de Calonge, «por facilitar la conexión aérea vía WiMAX». Esto permitió dar cobertura a establecimientos dados de alta en sus sistemas que pudieron compartir señal Wi-Fi con otros afectados.

«La afectación económica de estos días ha sido devastadora, cada minuto sin conexión es un cliente insatisfecho, una reserva perdida y una operativa paralizada», han manifestado. A las pérdidas se suma la imagen que se da de cara al turista, advierten.

Manifiestan que «la paciencia de los empresarios de Tossa se ha agotado», consideran que la situación es «insostenible» y exigen una solución inmediata.

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El alcalde constataba que ya se habían producido otros cortes intermitentes.