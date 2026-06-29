Una tormenta repentina obliga a activar los avisos por inundaciones y lluvias torrenciales en provincia de Girona

Un intenso chubasco repentino ha sorprendid este lunes la provincia de Girona. Hacía días que los modelos advertían de la formación de posibles tormentas de tarde durante esta jornada pero la realidad ha sido aún más intensa de lo que se había pronosticado. A mediodía, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido tres avisos por tiempo violento en provincia de Girona, sobre todo en la zona de Garrotxa y Ripollès, ante la detección de un intenso temporal. Dos horas más tarde, los chubascos han cogido aún más fuerza y se ha tenido que emitir un aviso naranja por lluvias torrenciales en la zona de la Selva. Poco después, l'Agència Catalana de l'Aigua ha emitido un aviso por riesgo hidrológico y riesgo de inundación ante la situación meteorológica adversa en la zona y la previsión de que se podrían acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Ante estos datos, Protecció Civil pide extremar las precauciones mientras dure este episodio.

El temporal ha empezado a mediodía y ha ido cogiendo fuerza con el pasar de las horas. Según apuntan los registros, en muy poco tiempo, la lluvia ha adquirido un carácer torrencial y ha dejado acumulaciones de más de 70 litros por metro cuadrado en puntos como Santa Coloma de Farners o más de 20 litros en municipios provincia de Girona como, por ejemplo, las estaciones de La Molina, Sant Hilari o Fornells de la Selva. También se han registrado episodios de intenso granizo e intensas rachas de viento. En Portbou, por ejemplo, el viento ha soplado a más de 80 km/h mientras que en Santa Coloma de Farners, uno de las localidades más afectadas por las lluvias, se ha llegado a los 55 km/h.

Noticias relacionadas

Los modelos apuntan a que la tormenta, que sigue descargando con fuerza en la zona, empezará a perder intensidad en las próximas horas. Pero debido a la intensidad del episodio y, sobre todo, a la gran cantidad de agua descargada, es posible que los avisos hidrológicos se mantengan activados durante varias horas más. En estos momentos, en los puntos más afectados por el temporal se reporta un caudal entre "alto" y "muy alto" de los cursos fluviales. Protecció Civil ya ha activado la prealerta de su plan frente a inundaciones y pide a la población extremar precuaciones mientras dure este episodio. Debido a la intensidad de las lluvias y a la meteorología adversa se pide evitar las actividades al aire libre, evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a ríos, rieras y zonas potencialmente inundables.