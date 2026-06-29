El retraso en los trámites deja a migrantes regularizados sin trabajo: "He hecho 40 entrevistas, pero no puedo sin un NIE"

Este martes 30 de junio acaba el plazo para presentar la solicitud del proceso de regularización extraordinaria. Habrán sido poco más de dos meses en los que el sistema de Extranjería español habrá hecho frente a una cantidad sin precedentes de peticiones para obtener un permiso de residencia y trabajo en el país. Si bien las oficinas de Extranjería, de Correos y de la Seguridad Social bajarán este día sus persianas y darán por finalizado el proceso, para muchos de los inmigrantes que tratan de regularizar su proceso burocrático solo acaba de empezar.

Es el caso, por ejemplo, de Melvin Alexis Serrano. La primera vez que atendió a EL PERIÓDICO, este salvadoreño celebraba que se acababa de admitir a trámite su petición. Esto significaba que ya tenía aprobados los permisos provisionales de un año de residencia y trabajo previstos en la medida. Tan solo faltaba que recibiera su número de la Seguridad Social para poder firmar un contrato y empezar a trabajar en regla, después de dos años de encadenar trabajos precarios en los que cobraba en ‘B’. El propio documento de su admisión a trámite lo tranquilizó: "La carta dice que nos enviarán pronto el número al domicilio". Sin embargo, Serrano sigue sin haber recibido esta identificación imprescindible para poder firmar un contrato laboral.

"He hecho 30 o 40 entrevistas de trabajo en estos dos meses y en todas me piden el NIE que no me llega" Melvin Alexis Serrano

"He hecho 30 o 40 entrevistas de trabajo en estos dos meses", lamenta Serrano. Explica que en todas estas ocasiones ha demostrado que ya tiene la admisión a trámite. "Dicen que sin una tarjeta física o con el NIE, nada", lamenta. Para Serrano, encontrar trabajo significa dar los primeros pasos para sacar a su madre, a su hijo y a su esposa de los locales en los que han ido viviendo estos últimos dos años. Para ellos ha sido especialmente duro por su hijo, que arrastra problemas de salud y ha tenido que pasar la recuperación de alguna de sus cirugías en alguno de estos locales ocupados.

"Uno quisiera que todo fuera más rápido", reflexiona Serrano, que sigue sin perder la esperanza. "A otras personas les ha tocado en años anteriores y tardaban pues hasta seis o nueve meses… Eso es lo que nos ha consolado un poco", apunta Serrano. Su admisión a trámite llegó el pasado 11 de mayo. Ahora ha decidido que intentará acelerar el proceso intentando coger cita previa en alguna de las oficinas de la Seguridad Social de Barcelona.

Melvin Alexis Serrano, salvadoreño que está esperando recibir su número de la Seguridad Social para poder trabajar / ZOWY VOETEN / EPC

Moverse para el número

Es una solución que encontraron muchas de las personas que, como Serrano, recibieron su permiso de trabajo, pero no el número que debe figurar en cualquier contrato laboral que firmen. Entre ellos se encuentra Benjamín Coyos, un argentino de 21 años que se mudó a Barcelona en busca de nuevos retos tras trabajar unos años en la empresa de su familia. En su caso, la admisión a trámite llegó el 9 de junio y, advertido del problema con el número de la Seguridad Social, se presentó en una de las oficinas al día siguiente. Tuvo suerte, porque no tenía cita previa, pero lo atendieron y esa misma tarde ya tenía tarjeta de Salut y un CAP asignado.

Coyos también atendió a EL PERIÓDICO al principio del proceso, cuando lo tenía todo pensado: quería acceder a la regularización con un documento que acreditara que quería emprender. Su objetivo era poder darse de alta de autónomo y constituir una empresa de renovación de edificios en Barcelona. El proceso, sin embargo, le ha llevado por otros derroteros. "Me dijeron que con el certificado de vulnerabilidad era más fácil, así que conseguí uno de una asociación", explica.

Benjamín Coyos, joven argentino que espera abrir pronto su propia empresa de reformas / ZOWY VOETEN / EPC

De momento, este joven sigue viviendo con sus tres compañeros de piso en el barrio de Gràcia y se gana la vida haciendo de ‘manitas', aún sin contrato. "Necesitamos un capital de 3.000 euros para conformar una S.L.", explica. "Pero apenas me den los números correctos para poder iniciar, sería un placer formar la empresa", remacha. De momento, Coyos ya tiene pensado tratar de renovar el permiso de trabajo y residencia el próximo año.

Las entidades sociales, como la Taula del Tercer Sector o la plataforma Regularización Ya!, denuncian que la regularización extraordinaria no solo se ha encontrado con el obstáculo del número de la Seguridad Social, sino que todo el proceso se ha visto ralentizado. El Gobierno aseguró que las admisiones a trámite llegarían en 15 días desde la emisión de la solicitud, y que la resolución definitiva tardaría un máximo de tres meses. Sin embargo, estas entidades tienen detectados muchos casos de plazos que se alargan para desesperación de estas personas.

Sin admisión a trámite

Es el caso de Mohamed Souir, que pese a presentar todos los documentos necesarios en Correos el pasado 4 de mayo sigue sin la admisión a trámite. “Es un poco difícil, no podemos hacer nada”, relata. Algunos de sus compañeros de piso de Sabadell ya lo tienen todo listo para empezar a trabajar. Él, de momento, aprovecha el tiempo haciendo cursos. Ya ha hecho uno de carretillero y también ha avanzado en su obtención del carnet de conducir.

Mohamed Souir, joven marroquí que sigue esperando la admisión a trámite de la regularización. / MANU MITRU / EPC

"En la empresa donde estaba trabajando me han dicho que cuando tenga los papeles podré trabajar con ellos", explica este joven, que cruzó a nado hasta Ceuta para dejar atrás su Marruecos natal hace unos años. "Un poco de paciencia y ya está", se anima el joven, que vive en un piso de la Fundació Eveho. Su objetivo a corto plazo, tal como dijo en su primera entrevista con EL PERIÓDICO, es claro: "Voy a buscar otra casa, para que otra persona pueda venir donde estoy yo".