Las pésimas notas en las Matemáticas de la selectividad ponen en pie de guerra a los estudiantes: "Saqué un 8 en Bachillerato y un 4,5 en la PAU, era un examen imposible"

Con una nota media de 4,1, el examen de Matemáticas de la rama científico-tecnológico de las PAU catalanas ha puesto en pie de guerra a los estudiantes y a sus familias. Las pésimas calificaciones no se deben, explican, a la poca destreza con la asignatura, sino a un examen completamente inadecuado, excesivamente largo, complejo y difícil de entender. Imposible salir airoso y contestar bien todas las preguntas teniendo solo 90 minutos. “Soy alumno de un centro público que imparte el Bachillerato Internacional. Nos preparan muy bien y los exámenes son de un nivel más elevado que los del Bachillerato ordinario. Tengo una media de 8 en la asignatura, pero en la PAU he sacado un 4,5. Muchos compañeros de mi clase han sacado un 2,5 o un 3,5”, se lamenta Adrià Cifuentes Burgués, alumno del Moisès Broggi. "Nos sentimos perjudicados. No es que no supiéramos hacer el examen, es que era materialmente imposible por falta de tiempo", añade.

Otro chico de ese mismo centro logró un 10 en la asignatura en Bachillerato y participó en las Olimpiadas Matemáticas, un concurso solo apto para estudiantes con un alto rendimiento con los números y las fórmulas. Las Olimpiadas están consideradas como una de las principales fuentes de identificación de talento y consolidación de vocaciones matemáticas. Sin embargo, este chaval no pasó del 8 en el examen de Matemáticas de la PAU. Al igual que Adrià, por falta de tiempo no pudo realizar las últimas preguntas del examen por falta de tiempo. Era matemáticamente imposible.

De las 35 asignaturas de la selectividad, Matemáticas Científicas fue la única en la que el alumnado obtuvo, de media, un suspenso: un 4,18. Se trata de la peor nota de la última década. La cifra representa una caída de dos puntos respecto al año pasado, cuando la media fue de 6,12. En 2024, la materia registró también un suspenso, con un 4,87.

Familias y estudiantes han enviado una reclamación conjunta al Departament d’Educació, la Oficina d’Accés a la Universitat y el Consell Interuniversitari de Catalunya. Los firmantes -tienen un grupo de WhatsApp con más de 1.400 miembros- cuestionan la prueba y aseguran que ni el tiempo, ni el formato, ni el nivel de exigencia se corresponden con un examen que condiciona el futuro académico de miles de chavales y chavalas. Matemáticas científicas-tecnológicas es una asignatura muy relevante, con una ponderación de 0,2, en muchos grados científicos y tecnológicos, así que una nota tan baja en la PAU cierra la puerta de muchas facultades públicas. Los estudiantes no están pidiendo bajar el nivel. Están denunciando un problema concreto: un examen imposible de completar en el tiempo dado.

"No es justo, las bajas calificaciones de la selectividad no reflejan lo que saben estos chicos y chicas de Matemáticas. No se corresponden con su esfuerzo ni con su trabajo durante todo el Bachillerato" — Elena Casany, portavoz del colectivo

“No es justo. Las bajas calificaciones de la selectividad no reflejan lo que saben estos chicos y chicas de Matemáticas. No se corresponden con su esfuerzo ni con su trabajo durante todo el Bachillerato. Hay chavales que solo se han dedicado a estudiar durante el año lectivo y apenas han salido. Y ahora no consiguen la nota para entrar en muchos grados, donde hay poquísimas plazas públicas”, explica Elena Casany, una de las portavoces del colectivo. También han publicado una petición en la plataforma Change.org, que ya va por las 2.377 firmas. "Este examen define el acceso a la universidad. No es una prueba cualquiera", añade.

Respuesta de la Generalitat

De momento, la respuesta oficial que han tenido de la Generalitat ni reconoce el problema, ni entra al fondo de la cuestión sino que se limita a trasladar la responsabilidad a los estudiantes. “Nos han asegurado que solo hay 200 quejas oficiales, a pesar de que, en realidad, hay muchas más”, explica Casany. “Este tipo de reivindicaciones oficiales desgastan mucho. Tengo amigos que me dicen que no tenemos nada que hacer y que solo vamos a perder energía. Pero vamos a seguir luchando. Si no es por estos niños y niñas, que sea por los que están por venir. No puede ser que este drama se repita cada año en una prueba tan importante como la PAU y en una asignatura tan primordial. Estamos ante un problema enquistado”. Parte del conflicto reside, en opinión de la portavoz, en un fallo de base del sistema educativo.

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La reclamación conjunta enviada a los tres organismos competentes en las pruebas exige transparencia en los criterios técnicos utilizados tanto en la elaboración del examen como en la corrección. También pide la revisión de la adecuación del examen en relación con el formato, el tiempo disponible y las condiciones propias de la PAU. Su objetivo es que las autoridades adopten medidas correctoras que permitan evitar perjuicios al alumnado; por ejemplo, ajustes en la evaluación o criterios compensatorios.