Tráfico
Muere el pasajero delantero de un turismo tras un choque en la C-66 en Sant Joan de Mollet (Girona)
El pasajero delantero de un turismo, un hombre de 54 años, ha muerto tras una colisión frontal con otro turismo en el punto kilométrico 24,6 de la carretera C-66, en el término municipal de Sant Joan de Mollet (Gironès, Girona) este lunes por la tarde.
Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso del accidente a las 16.50 horas, en una colisión que ha dejado otros dos hombres heridos, uno grave y otro menos grave, que han sido trasladados al hospital Josep Trueta de Girona, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.
A raíz del accidente, las causas del cual se están investigando, se han desplazado al lugar tres patrullas de los Mossos, cinco dotaciones de los Bombers, un helicóptero medicalizado y cuatro unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y la circulación de la vía se ha podido restablecer a las 19 horas.
Con esta víctima, son 68 las personas que han muerto en las carreteras catalanas este 2026, según datos provisionales del Servei Català de Trànsit.
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