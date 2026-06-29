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Tráfico

Muere el pasajero delantero de un turismo tras un choque en la C-66 en Sant Joan de Mollet (Girona)

Ambulancias del SEM.

Ambulancias del SEM. / ACN / Àlex Recolons

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El pasajero delantero de un turismo, un hombre de 54 años, ha muerto tras una colisión frontal con otro turismo en el punto kilométrico 24,6 de la carretera C-66, en el término municipal de Sant Joan de Mollet (Gironès, Girona) este lunes por la tarde.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso del accidente a las 16.50 horas, en una colisión que ha dejado otros dos hombres heridos, uno grave y otro menos grave, que han sido trasladados al hospital Josep Trueta de Girona, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

A raíz del accidente, las causas del cual se están investigando, se han desplazado al lugar tres patrullas de los Mossos, cinco dotaciones de los Bombers, un helicóptero medicalizado y cuatro unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y la circulación de la vía se ha podido restablecer a las 19 horas.

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Con esta víctima, son 68 las personas que han muerto en las carreteras catalanas este 2026, según datos provisionales del Servei Català de Trànsit.

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