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Investigación abierta

Los Mossos buscan a dos sospechosos por tocamientos a una menor en una casa de colonias de Palamós

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Una patrulla de los Mossos d'Esquadra

Una patrulla de los Mossos d'Esquadra / europa press

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Los Mossos d'Esquadra investigan unos tocamientos a una menor en una casa de colonias de Palamós. Los hechos, avanzados por El País, ocurrieron el 27 de junio, sobre las seis de la madrugada, en unas instalaciones donde se celebraban unas colonias de verano.

Dos menores estaban en la habitación cuando dos jóvenes entraron y se produjo la agresión sexual, según confirman en Diari de Girona desde el cuerpo policial. Uno de ellos habría hecho tocamientos a una de las chicas por encima de la ropa.

La otra menor ayudó a la víctima al enterarse de la presencia de los chicos y empezó a gritar, lo que provocó que los dos jóvenes se marcharan de la habitación. A raíz de los gritos, se pudo alertar de la situación y los presuntos autores abandonaron el sitio.

Los Mossos de la comisaría de la Bisbal d'Empordà mantienen una investigación abierta para identificar a los dos jóvenes y esclarecer las circunstancias de los hechos. El caso se investiga como un presunto delito de agresión sexual.

Los hechos se produjeron en la madrugada, mientras las menores dormían en la habitación de la casa de colonias de la Fosca de Palamós. La investigación deberá determinar cómo accedieron los dos jóvenes a las instalaciones y el motivo y si tenían vinculación alguna con el grupo que estaba alojado.

Aunque inicialmente El País ha informado que los tocamientos habrían afectado a dos menores, desde los Mossos precisan que la investigación abierta hace referencia a una sola víctima y que sólo existe una denuncia presentada.

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Según recoge el propio diario, varias familias de los menores que participaban en las colonias han criticado la gestión posterior de los hechos y aseguran que, en un primer momento, se les habló de un "incidente" por la entrada de unos jóvenes en las instalaciones. Los padres también cuestionan, según el mismo diario, que no hubiera monitor despierto vigilando las habitaciones en el momento de los hechos.

Fuente: Diari de Girona

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