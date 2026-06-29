Marina Vilalta, la pastora de más edad de Catalunya: «Estoy muy bien haciendo de pastora; si me quedo en casa me pongo nerviosa»

Son las cuatro de la tarde en Bruguera, un pequeño pueblo de poco más de 60 habitantes del término municipal de Ribes de Freser, con la montaña del Taga de fondo. Fuera de una de las casas, sentada con dos bastones y un sombrero para protegerse del sol, está Marina Vilalta. Uno de los vecinos de Bruguera sujeta una sombrilla para protegerla mientras espera a que su hijo, Jesús Terruella, la pase a buscar con la furgoneta. Su destino es una explanada a dos minutos en coche del pueblo, donde pastorearán cerca de 15 ovejas. Una rutina de décadas que ahora, con 99 años, la ha convertido en la pastora en activo de más edad de Catalunya.

«¡Venga, vamos!», le dice a su hijo, impaciente. Él la ayuda a subir a su todoterreno, y con el rebaño siguiéndolos, hacen camino por la carretera hasta el punto de siempre. Allí, mientras los animales van a su aire, Jesús Terruella extiende una manta en el suelo donde Marina Vilalta se tumba: primero una mano, después una pierna y, finalmente, todo el cuerpo. Lo hace sola, igual que se levanta.

Los acompañan los perros de la pastora: Pinxo, de 5 años, y Petita, de 8. Se acercan instintivamente a ella cuando saca de su saco —el que siempre lleva durante el pastoreo— unos trozos de pienso para ellos. Les hace caricias y les habla con afecto: «¡Petita está bien grande, como una yegua!». Añade que «no le gusta mucho la gente», lo contrario que Pinxo, que se parece al carácter más sociable de ella. Está acostumbrada a recibir visitas de todo tipo, explica su hijo, desde que recibió la Creu de Sant Jordi en 2022. Por ejemplo, habla de una «chica de Galícia que nos dijo que su madre también había cuidado el ganado desde muy joven».

Noventa y nueve años dan para mucho, pero cuando un momento vital te ha marcado, nunca se va de la memoria. Y eso es lo que le pasa a Marina Vilalta con las ovejas. A los nueve años empezó a hacer de pastora, simplemente porque «me gustaban mucho las ovejas, sobre todo las negras»: «Me gusta todo de ellas: acariciarlas, tenerlas cerca, ver cómo pastan».

Solo cuando fue madre dejó el pastoreo temporalmente. A su marido, Sebastià Terruella, lo conoció en un baile en Ripoll, y a los 22 años ya se instalaba en Bruguera después de casarse. Con la llegada de los dos hijos, Jesús y Dolors, su cuñado empezó a llevarse «el rebaño en invierno», explica Jesús Terruella: «En el mes de marzo volvía a subir. Ella estaba muy contenta, e iba a ver las ovejas y a moverlas».

Cuando se casó, Marina Vilalta se llevó dos ovejas de su casa, que se unieron al rebaño del resto de gente del pueblo. Era la única mujer pastora entonces. «Los hombres no se fijaban mucho, no querían entretenerse con ello; ya tenían bastante trabajo, y decían que las ovejas no daban nada», recuerda.

Cada día, con el sol como reloj, pastorea el rebaño, que ha llegado a tener 130 cabezas. En las montañas ha vivido de todo. «Un día estaba en el Taga. Tenía un corderito pequeño y se lo llevó un pájaro. No pude hacer nada». Aparte de estos momentos puntuales, ¿qué hacía para entretenerse tantas horas sola aquí en la montaña? Las visitas le gustan, dice, porque «charlo mucho, y así pasa el día más deprisa». También se entretiene con los perros y, alguna vez, había llevado una radio: «A las ovejas les gusta mucho la música».

Pero este aparato no es realmente necesario: le gusta mucho cantar. Canta a los perros, a las ovejas y a la naturaleza. Después de entonar la canción popular catalana La presó de Lleida, dice: «Sé canciones muy largas y las canto sola. Antes me decían: esta chica se ha vuelto loca, que canta, grita...». Son canciones tradicionales que ha aprendido de sus hermanos, once en total. «Comer quizás no comían, pero cantar siempre», dice Jesús.

Alegrías y tristezas

«¿Dónde están las ovejas? ¿Las oyes?», no para de preguntar. Está siempre atenta al rebaño, no quiere perderlo de vista. Tiene un truco para que los animales se le acerquen: del mismo saco donde lleva la comida de los perros, saca un pan redondo seco que empieza a cortar con el cuchillo de su hijo. «¡Vigila, que aún te cortarás!», la avisa.

El rebaño acude enseguida, mientras ella les va dando trocitos, y también a algún perro, que se le ha colado al oler la comida. Ríe, contenta, rodeada de los animales. «Las ovejas han sido la alegría de su vida», dice el hijo mientras la mira.

La pastora no lo ha tenido fácil: «Mis padres eran pobres y vivíamos muy lejos de la escuela. No pudimos ir». Y añade: «En mi casa no teníamos prácticamente nada; mi hombre, pobrecito, me tuvo que comprar toda la ropa para vestirme y casarme».

De la Guerra Civil también tiene recuerdos: «Los guardias venían a amenazar a mis padres porque teníamos a mi hermano escondido, y mi madre les decía que no. La apuntaban con la pistola». Una vez finalizado el conflicto bélico, cuando las tropas se retiraban hacia França, «atravesaban el pueblo y nos quemaron algunas casas».

«He pasado muchas tristezas, pero con alegría lo recuerdo todo». Por ejemplo, habla del viaje que hizo a Mallorca con el único propósito de «volar»: «Nos fuimos a las cinco de la mañana, me comí una ensaimada y a las ocho de la noche ya estábamos aquí».

De sus hijos también habla con orgullo. De Jesús destaca el trabajo de constructor (ha hecho algunas de las casas de Bruguera) y también su talento para tocar el acordeón. «¡Tendrías que haberlo traído!», le reclama.

Desde que Terruella se jubiló, ayuda a su madre con el pastoreo de las ovejas. «Hemos ido reduciendo el rebaño. Ella las quiere y, para no dejarla colgada, nos hemos ido adaptando, porque esto la hace feliz». Él insiste en pastorear con calma: «Si fuera por ella, bajaría poco a poco montaña abajo, pero después el problema sería volver a subir».

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«Si no fuera por esta maldita tos que tengo ahora, estaría bien sana. Como de todo, no me duele nada en ninguna parte», insiste. Mantiene la vitalidad de siempre, con ganas cada día de salir a pastorear: «Estoy mejor haciendo de pastora; si me quedo en casa, me pongo nerviosa».