La terapeuta de la familia Andic deberá justificar ante la jueza si se acoge al secreto profesional

La jueza que investiga la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, ocurrida el 14 de diciembre de 2024 al caer desde un barranco en un sendero de Montserrat, en Collbató, empezará este jueves a interrogar a testigos clave para aclarar si, como sospecha inicialmente, se trató de un homicidio, delito del que está acusado el primogénito del magnate de la moda, Jonathan Andic. Entre las personas que desfilarán por el maltrecho juzgado de Martorell se encuentran la terapeuta de la familia Andic, Julia Lüderwaldt, que medió para tratar de resolver el conflicto que existía entre padre e hijo, y la hermana de la terapeuta, que colaboraba en la terapia.

La declaración de Lüderwaldt, a propuesta de la fiscal Teresa Yoldi, puede ser esencial en la investigación, aunque ante los Mossos d’Esquadra alegó secreto profesional para no responder sobre la terapia que, junto con su hermana, realizó a la familia Andic. Esta terapeuta no está colegiada en España como psicóloga, por lo que, de entrada, no puede ejercer como tal, según marca la legislación. Su rastro en internet es prácticamente nulo. En su tarjeta de visita se presenta solo como "psicoanalista". La web del Grupo Estena, especializado en medicina natural y bienestar emocional, la define como "médico, psicóloga y psicoanalista". La dirección profesional de Lüderwaldt está en la parte alta de Barcelona.

Como terapeuta, Lüderwaldt tiene deber de confidencialidad respecto a lo que le cuenta un cliente. En su caso, sin embargo, al no estar colegiada, será más difícil que pueda ampararse en el secreto profesional. Si Jonathan Andic la autorizase, esta terapeuta sí podría declarar ante la jueza de Martorell, Raquel Nieto. Este es uno de los dilemas que deberá resolverse este jueves. En principio, la fiscalía tiene intención de interrogarla. La única posibilidad de que la terapeuta no entre en conflicto sería que Jonathan Andic la liberase de ese secreto.

Las terceras personas

En uno de los autos dictados en el seno de la causa, la jueza de Martorell pidió una serie de diligencias para "poder acreditar las circunstancias en las que se produjo la muerte de Isak Andic y poder determinar con exactitud la posible participación de Jonathan Andic y si existieran terceras personas que participaran en los hechos". La togada considera que estas "terceras personas" pudieron recomendar a Jonathan hacer la excursión con su padre en Collbató. Por eso cita "concretamente" a la terapeuta de la familia Andic. Una de las cuestiones a dilucidar es si sabía o no que Jonathan había pedido a su padre que le adelantara en vida parte de la herencia que le tocaba.

Uno de los mensajes en los que se sostienen las sospechas fue el remitido a mediados de julio de 2024 por Jonathan a su padre, cinco meses antes de la caída fatal, en el que decía: "Tener un hijo como yo es lo más duro que puede pasarle a un padre. He recordado algunas discusiones donde no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte". Los mensajes que constan en la causa son uno de los principales indicios sobre la supuesta mala relación entre padre e hijo. En este sentido, la defensa ya expresó en su momento que la frase está "sacada de contexto" y forma parte de un escrito más extenso enmarcado en un periodo de reconciliación que estaría vinculado, de alguna manera, a la terapia familiar.

La viuda del empresario

Otro de los testigos importantes que está previsto que comparezca este jueves en el juzgado es la viuda de Isak Andic, Estefanía Knuth. La pareja del empresario fallecido explicó a los Mossos las desavenencias y discusiones entre su marido y Jonathan. Además, no estuvo de acuerdo con la parte de la herencia que le correspondió.

De hecho, la mujer habría estado tratando de pactar con los tres hijos del fundador de Mango, sus herederos, una cantidad más conveniente para ella. En el testamento de Isak Andic figuraba que su voluntad era que la herencia se repartiese a partes iguales entre sus tres hijos —Jonathan, Sarah y Judith— y que determinadas personas recibieran otra parte del legado. Lo primero equivale a todo su patrimonio —la empresa Mango, barcos, obras de arte, inmuebles y también sus deudas—, mientras que lo segundo es una cantidad específica destinada a las personas que libremente eligió el fallecido. Knuth se encuentra entre estas personas.

Asimismo, también acudirá a declarar uno de los excursionistas que se encontró a Jonathan en Collbató poco después de la caída de su padre.