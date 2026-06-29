El juez ordena el internamiento psiquiátrico del detenido por el incendio provocado en Tiana

La plaza 5, Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mataró, ha acordado el internamiento en un centro psiquiátrico del hombre detenido como presunto autor del incendio forestal que la semana pasada afectó a Tiana.

Según ha confirmado el TSJC, el juez ha decretado un ingreso involuntario para que el detenido reciba tratamiento médico y, cuando los facultativos consideren que se encuentra en condiciones, vuelva a ser detenido y puesto a disposición judicial.

La medida la ha adelantado la consellera de Interior, Núria Parlon. Se trata de un mecanismo habitual cuando el estado de salud del detenido impide tomarle declaración: el juez sustituye la prisión preventiva por un internamiento médico mientras se resuelve si está en condiciones de afrontar el procedimiento.

Desde el primer momento

El suceso tuvo lugar viernes 26 de junio, cuando se declaró un incendio con varios focos simultáneos en una zona boscosa situada entre Tiana y Montgat (Barcelona). Las llamas, que las autoridades calificaron desde el primer momento como intencionadas, calcinaron unas 48 hectáreas de masa forestal y afectaron a otros municipios colindantes.

Un helicóptero de Bombers trabajando para extinguir las llamas / Jordi Otix

En las tareas de extinción participaron 136 efectivos, con 11 medios aéreos y 16 vehículos de agua, y el fuego quedó estabilizado hacia las 16:30 horas y controlado dos horas más tarde. Protecció Civil llegó a ordenar el confinamiento preventivo de diversas zonas de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles y Santa Maria de Martorelles, así como en la urbanización Colònia Bosc y el albergue La Conreria. También se desalojaron de forma preventiva el polideportivo y la piscina municipal de Tiana, donde se desarrollaba un casal de verano.

Testigo esencial

Los Mossos d'Esquadra detuvieron al sospechoso poco después de iniciarse el fuego, gracias al testimonio de una persona que declaró habelro visto provocando varios focos. El arresto se produjo en la carretera B-500, que permaneció cortada entre Badalona y Mollet mientras avanzaban las llamas.

El cultivo de viña en la zona y las limpiezas perimetrales ayudaron a que el fuego no se propagase más. El Ayuntamiento de Tiana ha anunciado que se personará como parte en el procedimiento judicial para "defender los intereses del municipio".