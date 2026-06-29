Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora de los fuegos activos

Los avisos por riesgo de incendio se mantienen activos en buena parte de Catalunya. En este contexto, Protecció Civil ha instado a extremar la precaución.

De momento, el foco más importante sigue avanzando en Tamarite (Huesca), en la zona de la Franja entre Aragón y Catalunya, que ya ha superado las 4.000 hectáreas quemadas.

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Sigue en este hilo en directo todas las novedades de los incendios de Catalunya y el resto de España:

Ocho unidades de bomberos forestales con ocho autobombas han estado toda la noche trabajando en Forcall (Castellón) Ocho unidades de bomberos forestales con ocho autobombas se han quedado trabajando durante la noche para controlar el incendio declarado este domingo por la tarde en el término municipal de Forcall (Castellón), según informa el Centro de Coordinación de Emergencias en su cuenta de la red social X. Los medios aéreos desplegados en el incendio se han retirado al irse la luz pero el operativo terrestre continuará trabajando toda la noche para extinguir el incendio.

123 municipios de Barcelona, Tarragona y Lleida en peligro muy alto de incendio este domingo 123 municipios de 13 comarcas en las provincias de Barcelona, Tarragona y Lleida se encuentran en peligro muy alto de incendio este domingo. Según han informado los Agents Rurals de la Generalitat en un apunte en 'X' se activado el nivel 3 del Plan Alfa en estos municipios, por lo que piden "mucha precaución" en el medio natural. Los avisos de peligro muy alto afectan a municipios en las comarcas de la Anoia, Bages (Barcelona), Solsonès, Segarra, Urgell, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Alt Urgell, Segrià (Lleida), Conca de Barberà, Ribera d'Ebre y Terra Alta (Tarragona).

El incendio de Tamarit se da por estabilizado y los vecinos desalojados de los tres municipios pueden volver a casa El incendio forestal de Tamarit, en la Franja de Ponent, se ha dado por estabilizado este sábado y los vecinos desalojados han podido volver a sus casas a partir de las 13.00 horas, según ha informado el consejero de Interior de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro. No obstante, el Gobierno aragonés recomienda a los residentes de Calasanz, Alins y Sanui que no salgan de los núcleos urbanos para facilitar las tareas de los equipos de extinción. Bermúdez de Castro ha hablado de una noche “relativamente tranquila” en la zona del incendio y ha explicado que se ha decidido rebajar la alerta a nivel 1 y retirar los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El fuego se declaró el jueves y habría quemado más de 3.000 hectáreas, dentro de un perímetro de 4.400.

El Ayuntamiento de Tiana se personará en la causa por el incendio provocado El Ayuntamiento de Tiana (Barcelona) se personará en el procedimiento judicial por el incendio forestal de este viernes, que ha quemado 48 hectáreas y por el que una persona ha sido detenida. El fuego comenzó poco antes de las once de la mañana de ayer desde cinco puntos diferentes, según ha confirmado el Cuerpo de los Agentes Rurales de la Generalitat tras investigar el suceso. Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer viernes al hombre que provocó el fuego, que obligó a confinar durante más de una hora a los vecinos de los municipios barceloneses de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles y Santa Maria de Martorelles.

Los bomberos siguen trabajando con catorce dotaciones en el incendio de Tiana Los Bombers de la Generalitat trabajan este sábado con catorce dotaciones en el incendio desatado ayer en Tiana (Barcelona), que está controlado. Los Bombers han informado de que durante toda la noche han seguido trabajando en la zona y de que este sábado seguirán repasando el perímetro afectado por el fuego y apagando los puntos calientes que encuentren, una labor que estiman que se prolongará todo el día. Este incendio provocado comenzó poco antes de las once de la mañana de ayer desde cinco puntos diferentes, según ha confirmado el Cuerpo de los Agentes Rurales de la Generalitat tras investigar el suceso. Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer viernes al hombre que provocó el fuego, que obligó a confinar durante más de una hora a los vecinos de los municipios barceloneses de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles y Santa Maria de Martorelles. Según los Agentes Rurales, el incendio ha afectado unas 48 hectáreas de masa forestal en el Espacio de Interés Natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs.

Tiana recupera progresivamente la normalidad tras quedar controlado el incendio Los Bombers han dado por controlado el incendio de Tiana y se han levantado los tres confinamientos que permanecían vigentes. El dispositivo continuará remojando la zona durante toda la noche para evitar reactivaciones, mientras que la piscina municipal permanecerá cerrada este sábado tras haber sido utilizada por los helicópteros para cargar agua.

Controlado el incendio de Tàrrega tras calcinar cerca de 39 hectáreas Los Bombers han dado por controlado el incendio de Tàrrega (Urgell), en cuyo operativo permanecen nueve dotaciones terrestres para asegurar la extinción. Según los datos provisionales de los Agents Rurals, el fuego ha quemado 38,68 hectáreas de terreno agrícola y todo apunta a una avería de maquinaria agrícola como posible causa.

Los Agents Rurals apuntan a una avería de maquinaria agrícola como origen del incendio de Tàrrega Los Agents Rurals han informado de que el incendio de Tàrrega (Urgell) ha afectado provisionalmente a 38,68 hectáreas de terreno agrícola. La investigación apunta a una avería de maquinaria agrícola como posible causa del fuego.

Los Agents Rurals concluyen que el incendio de Tiana se inició en cinco focos distintos Los Agents Rurals han actualizado el balance del incendio de Tiana, que ha afectado provisionalmente a 48 hectáreas de terreno forestal dentro del Espai Natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs. La investigación concluye que el fuego se inició en cinco focos diferentes.