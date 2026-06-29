Un incendio golpea un espacio protegido único en Catalunya: "Es uno de los últimos refugios para las aves esteparias"

Un incendio puso en alerta al sector conservacionista en las últimas horas. Durante la noche del domingo, se declaró un fuego en la Timoneda d'Alfés, uno de los últimos hábitats esteparios protegidos que existe en Catalunya y refugio habitual para algunas especies de ave en declive.

Según detallan los Agents Rurals, que ya investigan las causas de este fuego, las llamas han afectado unas 21 hectáreas de territorio agrícola en un área ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y que formaba parte de la Red Natura 2000. Este fuego, que se suma a las decenas de incendios agrícolas que están teniendo lugar durante las últimas semanas, en plena campaña de la siega, ha afectado a pocas hectáreas. Pero aun así, se trata de un caso distinto a los demás, ya que ha sucedido en territorio protegido.

El incendio que ha afectado a la Timonenda d'Alfés. / Bombers de la Generalitat

Además, el incendio llega después de muchos meses de rechazo y quejas por parte de asociaciones agrícolas hacia las ZEPA en las comarcas de Lleida. Por esta razón, fuentes de SEO Birdlife consultadas por este diario aseguran que, más que el número de hectáreas golpeadas por el fuego, lo que realmente les preocupa es saber si el fuego ha sido accidental o intencionado: "Exigimos una investigación para saber qué lo ha provocado y determinar si es necesario tomar medidas concretas".

Joya única

La entidad dedicada a la conservación de los pájaros defiende que la Timoneda es una de las joyas esteparias de Catalunya y lo califica como uno de los "últimos refugios" apto para ciertas especies, como la alondra ricotí ('Chersophilus duponti'), una pájaro emblemático que, en Europa, solo se encuentra en España y para el que se llevan a cabo varios programas de recuperación.

La alondra ricotí ya sobre subsisten en España, y en solo en contadas zonas / Adrián Barrero

Un hábitat estepario es un paisaje abierto, seco y con pocos árboles, formado por herbazales, matorrales bajos y cultivos tradicionales de secano que acogen una biodiversidad muy especializada.

Ante el crecimiento de la agricultura intensiva y de regadío, que usa fertilizantes y pesticidas, elimina márgenes y barbecho, pone en riesgo el mosaico tradicional y genera superficies homogéneas, estos espacios se han convertido en el único lugar en el que pueden vivir especies adaptadas a condiciones extremas, como algunas mariposas, plantas o pájaros.

En Catalunya, las superficies adecuadas para este tipo de especies han quedado diezmadas en las últimas décadas. Los hábitats esteparios se concentran en la Timoneda d'Alfés, la finca de Mas de Melons (gestionada por la Generalitat), Plans de Sió, Secans de Noguera, Secans Belianes-Preixana, Secans del Segrià-Utxesa, Bellmunt-Almenara, Plans de la Unilla y Granyena. Estas zonas, de tamaño limitado, fragmentadas y rodeadas por cultivos intensivos, forman parte de un mismo espacio protegido que no tiene rango de parque natural.