Huelga en Renfe este lunes: trenes afectados y servicios mínimos en Rodalies, Media y Larga distancia y AVE

Renfe afronta este lunes una jornada de huelga convocada por el Sindicato Ferroviario que alterará la circulación de cientos de trenes en plena operación salida de las vacaciones de verano. La protesta, de 24 horas de duración, obligará a cancelar 320 servicios de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia, mientras que Cercanías y Rodalies funcionarán con los servicios mínimos fijados por las administraciones competentes.

Se trata del primero de los dos paros anunciados por el sindicato, que ha convocado una segunda jornada de huelga para el próximo 15 de julio.

Más de 300 trenes cancelados

Según la programación prevista para este lunes, Renfe suprimirá 98 trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia de los 360 que estaban programados. De esta forma, seguirán circulando 262 servicios, el 73% del total.

En Media Distancia dejarán de prestar servicio 222 trenes de los 642 previstos inicialmente. Los 420 restantes circularán dentro de los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes, lo que supone mantener el 65% de la oferta habitual.

En total, la huelga afectará a 320 trenes entre ambos servicios.

Servicios mínimos en Cercanías y Rodalies

Los servicios de Cercanías también se verán afectados por la huelga, aunque se mantendrá una parte importante de la oferta.

En las redes de Cercanías de Madrid, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia, Murcia y Zaragoza, los servicios mínimos serán del 75% durante las horas punta y del 50% en el resto de la jornada, según la resolución aprobada por el Ministerio de Transportes.

En Catalunya y el País Vasco, donde las competencias ferroviarias están transferidas, la Generalitat y el Gobierno Vasco han establecido sus propios servicios mínimos para la jornada de huelga.

Qué pueden hacer los viajeros afectados

Los pasajeros cuyos trenes hayan sido cancelados podrán viajar en otro servicio en el horario más próximo posible, siempre que haya plazas disponibles.

Quienes prefieran no realizar el viaje podrán cambiar la fecha de su billete o solicitar su anulación sin ningún coste adicional a través de los canales habituales de venta de Renfe.

Los motivos de la huelga

El Sindicato Ferroviario asegura que la huelga responde al incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Transportes para desconvocar anteriores movilizaciones.

Entre sus principales reclamaciones denuncia la pérdida de actividad de Renfe Mercancías, rechaza la creación de una sociedad conjunta con Medway y critica que parte del mantenimiento de las locomotoras se externalice, al considerar que estas decisiones reducen la carga de trabajo y pueden perjudicar las condiciones laborales de la plantilla.

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Por su parte, el Ministerio de Transportes ha establecido servicios mínimos para garantizar la movilidad de los viajeros en una jornada de elevada demanda, al coincidir el paro con el inicio de los desplazamientos por las vacaciones de verano.