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Huelga en Renfe, hoy en directo | Servicios mínimos y última hora de las incidencias en Rodalies, Media y Larga distancia y AVE
Servicios mínimos en Rodalies, Media y Larga distancia y AVE por la huelga de Renfe este lunes
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las incidencias en el servicio de trenes.
Huelga en Renfe este lunes convocada por el sindicato minoritario SF con servicios mínimos del 66% en hora punta
El Departament d'Empresa i Treball ha decretado unos servicios mínimos del 66% en horas punta y del 33% el resto de la jornada en Cercanías coincidiendo con la huelga del 29 de junio convocada por el Sindicat Ferroviari (SF). El servicio alternativo por carretera a los tramos afectados por trabajos de mejora de la infraestructura, mantendrá su oferta habitual. El sindicato minoritario ha convocado una huelga en todo el Estado para protestar contra el cierre del taller de material remolcado en Miranda de Ebro, los avances de la venta de Renfe Mercaderies y el "desmantelamiento del ferrocarril público".
Resuelta la incidencia en la R4
Hacia las 13.00 horas ha quedado resuelta la incidencia que se había producido entre las estaciones de Fabra i Puig y Montcada Bifurcació que provocaba retrasos en la R4. Mientras los trenes recuperan sus frecuencias habituales, las demoras son de algo más de 25 minutos.
Resuelta la incidencia entre Montmeló y Granollers Centre
Rodalies da por resuelta la incidencia que ha puesto patas arriba esta mañana la res de Rodalies. Así, los técnicos de Adif habrían acabado de intervenir en el punto entre las estaciones de Montmeló y de Granollers Centre en las que, pasadas las 6.00 horas de la mañana, se ha detectado un robo de cobre. Los trenes empiezan ahora a recuperar sus horarios habituales, aunque las demoras aún pueden superar los 45 minutos.
La R8 sigue cortada
La última comunicación oficial de Rodalies a través de su canal de WhatsApp ha llegado 2 horas y 35 minutos después de la anterior y confirma que la línea R8 sigue sin servicio en ninguno de sus tramos. Los buses alternativos de la línea, que siguen funcionando entre Martorell, Rubí y la UAB a la espera de que reabra por completo el túnel de Rubí, dan hoy servicio hasta Mollet - Sant Fost. Allí, los pasajeros pueden seguir hasta Granollers con los trenes de la R2Nord, que tambiénr registra importantes retrasos por el robo de cobre de esta mañana
Persisten las demoras
Seis horas después de que el primer robo de cobre entre Montmelò y Mollet - Sant Fost obligara a cortar la R8 y perjudicaran la circulación de la R2, la R2Nord y la R11, las demoras persisten. Algunos trenes de la R2Nord siguen acumulando retrasos de más de media hora y, en los peores casos, de 69 minutos. Los trenes que salen a esta hora de su cabecera, sin embargo, registran demoras de poco más de 10 minutos. En la R11, los retrasos siguen rozando los 60 minutos.
Casi un mes sin gratuidad
Las incidencias de estas últimas semanas han irritado a gran parte de los usuarios, en especial los de la R11. En esta línea, que conecta Sants con Portbou vía Granollers y Girona, los usuarios se han unido en una plataforma común y recogen firmas para reclamar que el servicio sea gratuito hasta que gane una cierta fiabilidad. El servicio de Rodalies dejó de ser gratis el pasado 9 de mayo tras tres meses y medio en vigor que, según el secretario de Estado, José Antonio Santano, supusieron un gasto de más de 50 millones de euros para el Estado.
Incidencias con más impacto
Según el Govern, Rodalies ha recuperado ya el 99% del servicio que ofrecía antes del accidente de Gelida. Además, los últimos informes de puntualidad de Renfe apuntan a que durante el mes de abril cogieron el tren más personas que las que lo hicieron el mismo mes del año anterior. Así, incidencias como las de estas mañanas afectan cada vez a más usuarios.
La R3, con robos sin afectaciones
Los robos de cobre se han multiplicado las últimas semanas en toda la red de Rodalies, aunque los ladrones llevan meses castigando la R3, especialmente entre Montcada i Reixac y Mollet del Vallès. Aprovechando que la línea está cerrada por obras, los robos se han sucedido en este punto del Vallès y, según denunciaron en un comunicado este martes varias plataformas de usuarios, "todavía no se ha solucionado ni protegido" el tramo.
Retrasos más moderados en la R4
En la R4, afectada por otro robo de cobre entre las estaciones de Fabra i Puig y Montcada Bifurcació, los retrasos son algo menores que en el corredor del Vallès Oriental, aunque siguen siendo importantes. Los mensajes de Rodalies indican demoras de unos 15 minutos y el visor de tiempo real de Renfe muestra que el grueso de las circulaciones avanza con unos 25 minutos de retraso.
Hora y media también en la R11
Las demoras también persisten hacia las 11.00 horas en la R11, donde las circulaciones que muestra el visor a tiempo real de Renfe también acumulan, al menos 90 minutos de retrasos.
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