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Huelga en Renfe, hoy en directo | Servicios mínimos y última hora de las incidencias en Rodalies, Media y Larga distancia y AVE

Servicios mínimos en Rodalies, Media y Larga distancia y AVE por la huelga de Renfe este lunes

Rodalies Catalunya

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Protesta de maquinistas en la estación de Sants de Barcelona / JORDI OTIX / VÍDEO: Europa Press

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Pau Lizana Manuel

Gisela Macedo

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EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las incidencias en el servicio de trenes.

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