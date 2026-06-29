Huelga en Renfe, hoy en directo | Servicios mínimos y última hora de las incidencias en Rodalies, Media y Larga distancia y AVE

Casi un mes sin gratuidad

Las incidencias de estas últimas semanas han irritado a gran parte de los usuarios, en especial los de la R11. En esta línea, que conecta Sants con Portbou vía Granollers y Girona, los usuarios se han unido en una plataforma común y recogen firmas para reclamar que el servicio sea gratuito hasta que gane una cierta fiabilidad. El servicio de Rodalies dejó de ser gratis el pasado 9 de mayo tras tres meses y medio en vigor que, según el secretario de Estado, José Antonio Santano, supusieron un gasto de más de 50 millones de euros para el Estado.