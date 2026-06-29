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Prealerta Transcat

Dos heridos al volcar un camión que transportaba gasoil en Mollerussa

La vía LV-2001 está cortada al tráfico por una "posible fuga" de la carga

Mossos y SEM en un accidente de tráfico

Mossos y SEM en un accidente de tráfico / @TRANSIT / Europa Press

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Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Transcat tras volcar en Mollerussa un camión que transportaba gasoil. Este accidente, que ha dejado a dos personas heridas, ha obligado a cortar al tráfico la vía LV-2001, donde se ha producido el siniestro.

Los servicios de emergencia están en el lugar de los hechos por una "posible fuga" de la carga, según ha explicado Protecció Civil en la red social 'X'.

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