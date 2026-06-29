Prealerta Transcat
Dos heridos al volcar un camión que transportaba gasoil en Mollerussa
La vía LV-2001 está cortada al tráfico por una "posible fuga" de la carga
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Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Transcat tras volcar en Mollerussa un camión que transportaba gasoil. Este accidente, que ha dejado a dos personas heridas, ha obligado a cortar al tráfico la vía LV-2001, donde se ha producido el siniestro.
Los servicios de emergencia están en el lugar de los hechos por una "posible fuga" de la carga, según ha explicado Protecció Civil en la red social 'X'.
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