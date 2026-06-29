Los Gay Games llenan hoteles y apartamentos en València con noches por encima de los 400 euros

La celebración de los Gay Games ha llenado los hoteles y apartamentos de València con precios por encima de los 400 euros la noche en los mejores establecimientos. Las reservas superan con creces el 90 % y hay algún apartamento que se oferta por encima de los 8.000 euros la noche, aunque se pueden encontrar por debajo de 400. La competición tomó ayer la ciudad con un tono festivo y reivindicativo con nueve disciplinas deportivas.

Al evento se han inscrito 10.200 deportistas de 81 países diferentes. Es la segunda participación más alta tras los juegos celebrados en París en 2018. En València hay una presencia muy alta de deportistas procedentes de países como Estados Unidos o Australia. A pesar del impacto, algunos hoteleros han criticado la "escasa promoción" que ha hecho el Ayuntamiento de València del evento.

Muchos atletas han apostado por apartamentos en la zona de la playa y hoteles en el centro. El 95 % de los hoteles de València no tienen habitaciones disponibles para hoy y en establecimientos como el Westin cuestan 539 euros las más baratas. En otros cinco estrellas como el Grand Hotel Centenari de la cadena Marriott en la plaza del Ayuntamiento se pueden encontrar habitaciones por 407 euros.

La inscripción para los Gay Games, que ya está cerrada, tenía un costo para los deportistas internacionales de 245 euros y para los nacionales de 165 euros en concepto de registro general a lo que había que sumar el de la prueba (por ejemplo, la maratón vale 90 euros).

Prueba ciclista del triatlón celebrado ayer en València. / Miguel Ángel Montesinos

Competición

Tras la ceremonia de apertura en el Estadi Ciutat de València el sábado por la noche, València acogió ayer la primera gran jornada de competición de los Gay Games XII. El día estuvo repleto de pruebas deportivas y propuestas culturales que toman las calles, las playas y las sedes deportivas de la ciudad para dar comienzo a una semana de diversidad, respeto y celebración.

La jornada deportiva comenzó a primera hora de ayer con una prueba de triatlón olímpico en la playa del Cabanyal y competiciones de natación en la piscina del Parque del Oeste. A lo largo del día se disputaron partidos de voleibol en diferentes sedes como el polideportivo Cabanyal, el pabellón Malvarrosa, el polideportivo de Nou Moles y el pabellón de Benicalap.

El waterpolo tuvo un protagonismo especial en los polideportivos de Nou Moles y Nazaret, mientras el baloncesto se comenzó a disputar en las instalaciones de la Universitat Politècnica de València. El velódromo Luis Puig también concentró ayer buena parte de la actividad de la tarde, con tenis de mesa, artes marciales y lucha. La halterofilia se dio cita en el centro deportivo La Creu del Grau.

Los Gay Games son fundamentalmente un evento deportivo internacional que busca unir a atletas de todo el mundo y reivindicar la inclusión y la diversidad, pero también tienen un fuerte componente cultural. Una extensa programación cultural acompaña a las competiciones deportivas durante toda la semana.

Arranque de la prueba de natación. / Miguel Ángel Montesinos

Eventos culturales

El punto de encuentro del Tramo III del jardín del Túria acogió ayer por la tarde las Charlas Orgullosas, arrancando con «Out Loud: FLINTA Spaces Matter». La primera sesión de debate y sensibilización en torno a la diversidad analizó la importancia de los espacios en el deporte y la comunidad LGTBIQ+, centrándose en valores como la participación, la seguridad y la igualdad.

También en el Tramo III se celebró el Sport Mini Ball. Una actividad grupal de baile pensada para que los participantes compartan pista ataviados con su look deportivo: desde fútbol, tenis o atletismo hasta animación, natación o pilota valenciana.

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Además, el Centro Cultural La Nau 3 Ribes acogió la inauguración de Pride in Motion, el festival de cine queer. Esta iniciativa es el corazón cinematográfico de los Gay Games: un festival que presenta cada día cortometrajes, largometrajes y documentales LGTBIQ+ seleccionados por su calidad artística, su diversidad temática y su capacidad para emocionar y generar conversación. Con una programación que incluye historias sobre deporte, identidades y vivencias reales, este festival permite a todo el mundo comprender las inquietudes culturales, sociales y humanas que atraviesan a la comunidad LGTBIQ+.

Fuente: Levante - EMV