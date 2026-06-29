Francesc Pedró, experto en educación: "En el mejor caso en el próximo PISA estaremos igual y, por tanto, peor, si otros sí han mejorado"

-¿Cuál es la principal conclusión a la que ha llegado después de estos meses estudiando a fondo el sistema educativo catalán?

-Hay una primera conclusión que tiene que ver con el estancamiento y la cronificación de los efectos de las desigualdades sobre los resultados de nuestros alumnos. No mejoramos y en algunas cosas empezamos a empeorar. Una segunda es que si miras lo que se ha hecho en términos de políticas por parte del Departament d'Educació i FP, resulta muy evidente es que ha habido un incremento muy significativo de los recursos pero, aun así, este incremento de un 30% en cinco años es insuficiente, teniendo en cuenta el incremento del volumen de niños con necesidades educativas.

"Si miramos el porcentaje de alumnos en Catalunya que tiene un nivel muy bajo o bajo, estamos peor que el conjunto de España y, por supuesto, mucho peor que la media de la Unión Europea"

-¿En qué hemos empeorado?

-En las tasas de graduación, por ejemplo, en la ESO, que de una u otra manera se han estancado y en algún caso han empeorado. Pero lo que más nos preocupa es justamente que este empeoramiento afecta a perfiles de estudiantes que necesitarían un apoyo adicional. Si miramos el porcentaje de alumnos en Catalunya que tiene un nivel muy bajo o bajo en términos de competencias en PISA o en PIRLS, por no centrarnos solo en PISA, Catalunya está peor que el conjunto de España y, por supuesto, mucho peor que la media de la Unión Europea. En septiembre veremos, en PISA 2025, qué ha pasado.

-¿Que cree que habrá pasado?

-Mi hipótesis es que en el mejor escenario estaremos igual y, por tanto, peor, si otros sistemas sí han mejorado. Los datos del anuario acreditan este estancamiento y lo que podríamos llamar una cierta cronificación de la mediocridad.

"Las 30 actuaciones previstas para remontar PISA han supuesto una inversión de 130 millones para 2025-2028, mientras que en países como Irlanda o Países Bajos fue entre cuatro y seis veces mayor"

-Después del último PISA hubo un terremoto social y mediático, pero no sé hasta qué punto se introdujeron cambios reales.

-La herramienta fundamental que se introdujo a raíz de esta crisis fue el marco para la mejora de la lengua y las matemáticas, fuertemente inspirado en los dictámenes de la OCDE. Pero por muy importantes que puedan ser las 30 actuaciones que se diseñaron, en realidad, esto comportaba un gasto que no llega ni a 130 millones para el periodo 2025-2028. En el anuario, mostramos que cuando se han hecho inversiones significativas en países que querían, justamente, salir adelante, como fue el caso de Irlanda o Países Bajos, las cifras son entre cuatro y seis veces mayores. 130 millones en el contexto del presupuesto del Departament de Educació es prácticamente una cantidad marginal.

"El incremento de recursos ha sido significativo, pero insuficiente ante el aumento de alumnos con necesidades educativas"

-Si realmente se consideró un problema de país, ¿la reacción presupuestaria no estuvo a la altura?

-La inversión debería haber sido mayor y más focalizada en el combate contra las inequidades. Si lo que quieres mejorar es la media de los resultados del país, donde tienes más oportunidades es identificando lo antes posible a los niños con dificultades y actuando sobre esos niños cuánto antes. Esta es la receta, por ejemplo, que se ha utilizado desde hace años en Estonia o en Finlandia, donde solía decirse que prácticamente el 40% de los niños durante la escuela obligatoria, en algún momento u otro, habían tenido dificultades de aprendizaje que habían sido resueltas con mecanismos como la tutorización individualizada. Por tanto, digamos, ya no es solo que falte dinero, es que debería haberse invertido mejor.

"Si lo que quieres mejorar es la media de los resultados del país, donde tienes más oportunidades es identificando lo antes posible a los niños con dificultades y actuando sobre esos niños cuánto antes"

-¿Cómo?

-Normalmente, cuando haces un programa de inversión pública, deberías pensar en tener mecanismos de monitorización y de evaluación. Aunque desde la perspectiva de los docentes pueda parecer que se pasan mucho tiempo rellenando, digamos, plantillas y respondiendo a las demandas de información, lo cierto es que no se hace público cuál es el efecto o el impacto de todas estas medidas. Es decir, todas estas medidas que pueden ser, por volumen, pequeñas, podrían ser gestionadas mejor si realmente hubiera la voluntad de monitorizar y de aprender de aquello que funciona bien y por qué, y de aquello que no ha funcionado tan bien y por qué. No hemos encontrado ningún mecanismo de evaluación.

Hay que superar la idea de que la equidad consiste en repartir los mismos recursos para todos

-¿Cree que la situación mejorará con la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación?

-Esperamos que contribuya a cambiar un poco este horizonte. ¡Ojalá! Pero en lo que ponemos el énfasis es en que tú puedes tener más o menos recursos, ojalá tuviéramos más, pero lo que estamos haciendo lo podríamos hacer con una mayor eficiencia.

"Entre los centros de alta complejidad, hay algunos que a final de curso aún no habían recibido el conjunto de recursos que, sobre el papel, les tocaban... Esto no es un tema financiero, sino de gestión""

-La desigualdad se apuntó desde el minuto cero en la presentación de los resultados del último PISA, ¿por qué seguimos fallando en ese punto?

-Debería haber habido, en primer lugar, una apuesta aún más decidida en términos de volumen de recursos y, en segundo lugar, lo que podríamos llamar una gestión más eficiente. Te pondré un ejemplo. Entre los centros de alta complejidad, hay algunos que a final de curso aún no habían recibido el conjunto de recursos que, sobre el papel, les tocaban... Y no es un tema financiero, sino de gestión. ¿Cómo puede ser que estés acabando el curso y que todavía no te haya llegado el recurso? Y, ¿cómo es posible que destinemos una cantidad ingente de recursos a cuestiones orientadas a la mejora de los aprendizajes y desde una perspectiva de equidad, y no sepamos qué resultados estamos obteniendo? Es decir, ¿en qué circunstancias esta inversión da fruto y en qué circunstancias no? ¿Qué nos falla?

-Una de sus demandas es cambiar el sistema de financiación de las escuelas de forma estructural.

-Si se apuesta por la equidad, la financiación debe adaptarse a las necesidades reales de cada alumno y de cada centro. Esto implica reforzar mecanismos como las mochilas escolares, el apoyo individualizado y una financiación diferencial para los centros con mayor complejidad, superando la idea de que la equidad consiste en repartir los mismos recursos para todos.