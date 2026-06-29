La escuela concertada propone 4 horas semanales de Matemáticas, codocencia y más práctica para remontar resultados

El nivel educativo del alumnado catalán no remonta, como refleja el Anuario 2026 de la Educación en Catalunya presentado este lunes. Y las matemáticas son uno de los puntos débiles del sistema. En este marco, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) ha elaborado el informe 'El reto de las matemáticas. Estrategias y orientaciones' en el que propone aumentar el tiempo dedicado a las matemáticas, extender la codocencia y reforzar la práctica sistemática para mejorar los resultados del alumnado en esta materia.

El documento plantea una batería de actuaciones aplicables a todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Bachillerato, y se organiza en cinco ámbitos: didáctica, organización del aula, organización de centro, evaluación y formación del profesorado. El objetivo es ofrecer a los centros propuestas concretas para mejorar el aprendizaje matemático y dar respuesta a las dificultades detectadas en esta área.

Una de las recomendaciones más destacadas es dedicar cuatro horas semanales a las matemáticas en todos los cursos. La FECC sostiene que el tiempo de instrucción, cuando es de calidad, tiene un impacto directo en los resultados académicos, y recuerda que los centros disponen de margen de autonomía horaria para reforzar esta materia.

La entidad también propone incorporar, siempre que sea posible, la codocencia en las clases de matemáticas de Primaria y Secundaria. La presencia de dos docentes en el aula, argumenta el informe, permite atender mejor la diversidad, hacer un seguimiento más personalizado del alumnado y mejorar el clima de aprendizaje. El documento reconoce, sin embargo, que la falta de recursos dificulta generalizar esta medida y pide priorizarla en áreas clave como lenguas y matemáticas.

Actividades sistemáticas

El informe no defiende una vuelta al cálculo mecánico como única respuesta, pero sí subraya la necesidad de recuperar espacios de ejercitación y práctica regular. Según los expertos, los materiales manipulativos y las metodologías activas son útiles para comprender conceptos, pero deben ir acompañados de actividades sistemáticas que permitan consolidar aprendizajes y automatizar determinados procedimientos. Esa automatización, señalan, aporta agilidad, seguridad y confianza al alumnado.

Otro eje relevante es la verbalización del razonamiento. Los expertos piden dedicar tiempo a la “conversación matemática” en el aula para que los estudiantes expliquen cómo resuelven los problemas, compartan estrategias, detecten errores y consoliden la comprensión. También reclaman más precisión en el uso del lenguaje matemático, ya que una formulación incorrecta puede invalidar una respuesta.

El informe apuesta además por contextualizar los aprendizajes, acercar los problemas a situaciones reales y potenciar retos que obliguen al alumnado a pensar. En este punto, propone actividades de “umbral bajo y techo alto”, que permitan entrar a todos los alumnos pero ofrezcan recorrido a quienes pueden ir más allá. También recomienda incorporar pensamiento computacional, con actividades de descomposición de problemas, identificación de patrones, creación de algoritmos, programación básica y uso de recursos digitales.

Iniciar la clase con repaso

En la organización del aula, la FECC plantea iniciar las clases con rutinas matemáticas de unos diez minutos. Estas actividades breves servirían para repasar contenidos ya trabajados, consolidar aprendizajes y garantizar una práctica sostenida en el tiempo. El documento también propone estructurar las sesiones con una primera parte de rutina, actividades vivenciales y manipulativas, tareas de abstracción y generalización, ejercicios de consolidación y un cierre que fomente la metacognición.

La formación del profesorado de Primaria

El informe también alerta de la debilidad de la formación matemática inicial de parte del profesorado de Primaria. Actualmente una persona puede obtener el grado de maestro de Primaria habiendo cursado matemáticas solo hasta tercero de ESO, un bagaje que los expertos consideran insuficiente si no va acompañado de formación permanente. Por ello, la FECC propone planes de formación específicos que ayuden a los docentes a dominar el currículo, conectar conceptos matemáticos y aplicar estrategias didácticas eficaces.

La propuesta incluye, además, espacios de refuerzo sin coste para los alumnos que necesiten aclarar dudas o ganar seguridad en matemáticas. Estos apoyos podrían organizarse dentro del horario escolar, en horas complementarias de Primaria y Secundaria, en optativas de la ESO o en la franja extraescolar. La FECC defiende que el refuerzo en el marco de la escuela puede contribuir a mejorar el rendimiento y evitar que las dificultades se cronifiquen.

El Grupo de Expertos en matemáticas de la FECC está coordinado por Joan Vila Farràs y formado por Roger Ballús, Neus Carmona, Elisenda Casanova, Mar Cascalló, Ceci Martínez y Laura Murtra. Sus recomendaciones se compartirán con las escuelas adheridas mediante formación, orientaciones y espacios de intercambio, y se presentarán al conjunto de centros en el congreso Quòrum 2026.