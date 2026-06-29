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Abuso de pantallas

El aviso de Dominica Díez, psicóloga: "Vemos una generación de niños con menos paciencia y más irritabilidad"

La posibilidad de sufrir una adicción puede aumentar si el menor empieza a jugar pronto

Juan Carlos Abalde, director de escuela: "Ya vemos en Educación Primaria niños con conductas autolíticas o depresiones, y necesitan tiempo de atención en el aula"

La psicóloga clínica Dominica Díez es experta en adicciones del comportamiento

La psicóloga clínica Dominica Díez es experta en adicciones del comportamiento / J.M.G.

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Jordi Morros

Manresa
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En el mundo de las pantallas y las nuevas tecnologías, los niños son el colectivo más vulnerable. Ante esto, la psicóloga clínica Dominica Díez alerta de que «cuanto antes se empieza a jugar, más probable es que se instale una adicción». Junto con Núria Aragay, es autora de la guía Althaia de prevención de la adicción a las pantallas titulada ‘Los efectos de las nuevas tecnologías en la salud infantil’.

«Vemos toda una generación de niños en la que hay más irritabilidad y menos paciencia, porque los estímulos que reciben a través de las pantallas no son neutros», explica Díez. Se pierden las ganas de jugar, de dibujar o de leer cuando, en cambio, son habilidades y formas de expresarse y comunicarse necesarias para su desarrollo cerebral. Pone un ejemplo clarificador: en una ocasión, una madre le comentó que su hijo prefiere que le cuente cuentos Alexa —el asistente virtual de Amazon— antes que ella. Se pierde la presencialidad, la relación y la imaginación. «No se trata de demonizar las tecnologías, pero sí de tener en cuenta cómo las orientamos».

Aburrimiento y creatividad

Díez comenta que, si no hay aburrimiento, no hay creatividad, y las pantallas provocan que los niños «de hoy en día estén tan conectados que no tienen la oportunidad de aburrirse». Se pierde juego simbólico, que es fundamental; también atención a nivel cerebral, básica para el aprendizaje, o aparecen retrasos en el lenguaje, entre otros problemas. A ello habría que añadir problemas de miopía, fatiga visual o conductas de sedentarismo que pueden provocar obesidad.

El pico de dopamina

Una advertencia para los adultos: mirar el móvil a menudo delante de los niños no da buen ejemplo. «¿Cuántas veces desbloqueamos el móvil para ver si hay una notificación?», se pregunta Díez. Genera un pico de dopamina, «el mismo que la persona que está deseando hacer una compra o que juega con una máquina tragaperras y espera un premio».

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Ante todo esto, Díez aconseja, de entrada, que los videojuegos se aparquen para el fin de semana, con límites de tiempo y contenidos. «No quiere decir que no haya videojuegos fantásticos y que se pueda jugar con la familia, pero dejémoslo para el fin de semana y con un contenido que realmente evite la violencia». La responsable de la unidad de Adicciones Comportamentales, sin embargo, considera que «estamos llegando tarde en algunos temas. Ya hemos llegado tarde con los videojuegos, pero también estamos llegando tarde con la inteligencia artificial». Por no hablar de la pornografía. Alerta de que es otro problema. En todos los casos, el control parental es básico.

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Fuente: Regió7

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