Nueva denuncia contra el productor Xavier Atance, investigado por agresión sexual y acoso a sus trabajadoras

La detención de Xavier Atance, uno de los productores más conocidos de la industria audiovisual de Catalunya, dejó sin palabras al sector. Tras leer la noticia avanzada por EL PERIÓDICO sobre su arresto, a varios compañeros de profesión les costaba creer que el mismo hombre que conocen desde hace décadas fuera también el que había sido detenido por violar a una de sus empleadas y denunciado por otras dos. Entre los extrabajadores de Benecé Produccions SL, sin embargo, la noticia no causó tanta sorpresa. Según las fuentes consultadas por este diario, los investigadores de los Mossos d’Esquadra están en contacto con cuatro nuevas afectadas, una de las cuales ya ha formalizado su denuncia contra Atance. La cuarta. Las otras tres mujeres meditan presentarla a lo largo de los próximos días.

Preguntado por este diario, Atance rechaza declaraciones y subraya que está inmerso en la defensa de su inocencias

Atance fue arrestado el miércoles 10 de junio cuando se encontraba en la sede de Benecé Produccions SL. Pasó a disposición al día siguiente, jueves 11 de junio, y quedó en libertad investigado por los delitos de agresión sexual y acoso. El juez le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto una orden de alejamiento de las víctimas.

Las tres denuncias que motivaron su detención

La denuncia más grave contra Atance es por una violación que el productor, presuntamente, habría cometido contra una trabajadora de 26 años a finales de este pasado mes de marzo. Según esta víctima, Atance, que tiene 66 años –40 más que su empleada–, se aprovechó de su estado de seminconsciencia –tras una noche de fiesta en la disco La Paloma– para penetrarla sin su consentimiento hasta en dos ocasiones.

La víctima presentó una denuncia por estos hechos. Los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación y, tras un mes de comprobaciones durante el que reunieron dos nuevas denuncias, decidieron detener a Atance. "Lo que le hizo a ella [primera denunciante] es el hecho más grave pero no es un hecho aislado. Él trata mal a las mujeres que tiene al lado. Para mí es importante que se conozca su patrón", subrayó a este diario una de las denunciantes.

EL PERIÓDICO habló con las tres exempleadas, que tienen 24, 26 y 30 años, respectivamente, y que describieron a Atance como un jefe "manipulador" que un día las elogiaba y al día siguiente las hundía. Estas trabajadoras acusan a Atance de jugar con sus expectativas profesionales. Atance, según explicaron, lleva años contratando a mujeres jóvenes sin experiencia a quienes hace creer que solo de su mano lograrán hacer películas o documentales en Catalunya. Esa ‘coacción’ provocó que las tres denunciantes creyeran necesario soportar sus "comentarios machistas", su obsesión por preguntarles por su "vida sexual" o su búsqueda "constante de contacto físico".

"Cuando llegaba al trabajo abría los brazos y tenía que darle un abrazo. No podía negarme. Y cuando le abrazaba él me besaba en el cuello o, a veces, muy cerca de los labios", aseguró una de las denunciantes. "También me daba besos en la mano y dejaba los labios pegados mucho rato mientras me miraba a los ojos. Siempre buscaba traspasar los límites y, una vez, llegó a tocarme el culo", añadía para completar una relación abusiva que coincide con la descrita por las otras dos denunciantes.

Nuevas denuncias

Tras la publicación de la noticia de su arresto, varias exempleadas de Atance han contactado con este diario para su caso. Una de ellas es la que ha presentado una nueva denuncia a los Mossos d’Esquadra, la cuarta que los investigadores registran contra el productor, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO.

Los hechos recogidos en esta cuarta denuncia vuelven a referir situaciones similares a las ya conocidas, aunque no un episodio tan grave penalmente como el de la supuesta violación. Las acusaciones que se acumulan contra Atance, en algunos casos, colindan entre la agresión sexual o el acoso laboral, determinar si es un u otro delito será también decisivo para ver qué hechos siguen vigentes y cuáles pueden haber prescrito.

Según las mismas fuentes policiales, además de esta cuarta denuncia, los agentes de la Unitat de Investigació de Les Corts están en contacto con otras tres exempleadas de Atance que, presumiblemente, también formalizarán una denuncia en los próximos días. Si llegan esas tres nuevas acusaciones, la suma de denunciantes ascenderá a siete. Cuando se publica esta noticia son cuatro.

El resto de exempleadas con las que ha hablado este diario, y que han dejado claro que descartan presentar una denuncia policial, afirman que a ellas no les extrañó que finalmente haya aflorado la conducta de Atance en una productora en la que mandaba más que nadie y dónde se sentía que podía "hacer y decir" lo que quisiera. "Lo que me hizo a mí es muy parecido a lo que sufrieron ellas", explica una mujer que trabajó para Atance en los 90. "Entonces era imposible denunciarlo, y te tocaba aguantar, pero era horrible", asegura.

"Intentaba no quedarme a solas con él porque quería abrazarme y darme besos. Pero, otras veces, me trataba fatal, a gritos. Cuando quería, iba a por mí", lamenta esta mujer que ha aceptado hacer público su testimonio de forma anónima.

"Todas las mujeres teníamos que ir a cenar con él. Cuando me tocó ir a mí, después de la cena quiso ir a bailar y entonces se me echó encima, me escapé como pude y me marché. Era muy joven, tenía 23 años, y necesitaba el trabajo", subraya.

La productora más antigua

Atance acostumbraba a presentarse como el fundador de una de las productoras catalanas de cine y televisión más antiguas. Es verdad. Lleva más de 40 años al frente de Benecé Produccions SL, es miembro destacado de organizaciones relevantes en el gremio como el Clúster Audiovisual y actualmente se encuentra inmerso en varias producciones audiovisuales para las principales televisiones de Catalunya. De momento, según las fuentes consultadas por este diario, estas producciones siguen adelante y Atance ha decidido dejar de ir físicamente a su productora por el malestar que ha generado esta situación entre algunos trabajadores.

Este diario ha contactado con Atance para preguntarle si quería dar su versión acerca de las acusaciones que pesan sobre él. Atance ha respondido que, por el momento, prefiere no hacer declaraciones porque prepara junto a un abogado la defensa de su inocencia.