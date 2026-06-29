Catalunya activa avisos por altas temperaturas y calor nocturno en el litoral ante máximas por encima de los 36 y mínimas que no bajarán de los 26

Semana cálida en Catalunya y muy cálida en el litoral. El Servei Meteorològic ha activado varias tandas de avisos por altas temperaturas y por calor nocturno en la costa catalana ante máximas que podrían superar los 36 grados y mínimas que, en muchos casos, se mantendrán por encima de los 26 a lo largo de la noche. En Barcelona, por ejemplo, se esperan noches a más de 25 grados y en Tarragona días muy por encima de los 35. Según las últimas actualizaciones, estos avisos por calor se extenderán hasta como mínimo el miércoles aunque podrían alargarse unos días más. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afirma que a partir del viernes podríamos vivir un nuevo aumento de las temperaturas que podría incluso adquirir categoría de ola de calor aunque, por ahora, los expertos afirman que aún es pronto para confirmarlo.

El lunes ha arrancado con un aviso por calor nocturno que ha dejado registros casi infernales y máximas por encima de los 27 en Barcelona. Todo apunta a que la situación se repetirá en los próximos días ya que en la madrugada del lunes a martes y en la de martes a miércoles se han activado nuevos avisos por altas temperaturas nocturnas en gran parte del litoral y prelitoral catalán desde el Empordà hasta el Penedès. En total son más de una quincena las comarcas en aviso por calor nocturno entre las que destacan el Barcelonès, Gironès, Baix Llobregat, Maresme y Vallès. En todos estos puntos se esperan noches mucho más cálidas de lo normal incluso para la época.

Más allá del calor nocturno, tanto el martes como el miércoles se perfilan como días especialmente calurosos en Catalunya. Ante estas previsiones, Meteocat ha activado avisos de nivel amarillo por calor en el litoral de Tarragona y Terres de l'Ebre ante máximas que podrían superar de largo los 35 grados y, en algunos casos, podrían incluso rozar los 40. En total son seis las comarcas en aviso por calor durante los próximos días. Entre los puntos más afectados destaca el Baix Ebre, donde se esperan temperaturas por encima de los 38 grados, pero también zonas como el Montsià, Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès y Garraf.

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Otro de los fenómenos previstos para estos días son las formaciones de tormentas de tarde. Los modelos apuntan a que, debido a la elevada presencia de calor ambiente y a la inestabilidad atmosférica, en muchos puntos del interior podrían formarse nubes de evolución que podrían dar lugar a intensos chubascos que, en algunos casos, podrían llegar acompañados de tormenta y granizo. Meteocat ha activado varios avisos por intensidad de lluvia entre el lunes y el miércoles y advierte que estos chubascos podrían dejar acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos. Las comarcas pirenaicas destacan entre las más afectadas por este fenómeno aunque parece que las lluvias también podrían llegar a puntos más cercanos al litoral como es el caso de la Selva.