Los campamentos de verano en Catalunya tendrán 'clases' para hablar del eclipse a los niños: "Podría inspirar vocaciones científicas"

Todos los niños y niñas que este verano asistan a los campamentos de la Fundació Catalana de l'Esplai recibirán clases sobre el eclipse para entender más y mejor este excepcional fenómeno que se vivirá el próximo 12 de agosto en España. Según ha anunciado este lunes la consellera de Recerca, Núria Montserrat, el objetivo es aprovechar este evento tan estelar para acercar la ciencia a los más jóvenes y, con un poco de suerte, "aprovechar su potencial como inspirador de vocaciones científicas". "Tenemos que aprovechar la oportunidad única que nos ofrece este evento, una extraordinaria ventana para colaborar y para poner en valor la ciencia, haciéndola permeable al conjunto de la ciudadanía", ha defendido Montserrat durante un evento celebrado en la sede de Fundesplai del Prat de Llobregat.

Según explican desde la conselleria, a lo largo de todo el curso escolar se han realizado actividades en varios centros educativos para hablar del eclipse. Entre estas destacan clases impartidas por los mismos docentes, que en muchos casos han recibido formaciones específicas para poder hablar de este suceso, así como charlas de científicos y científicas espaciales que han recorrido escuelas de todo el territorio para hablar de astronomía. Pero ahora que ha finalizado el curso escolar, lejos de dar por finalizada la tarea informativa, varias entidades se han coordinado para trasladar la divulgación a espacios de ocio como, por ejemplo, los campamentos de verano en Catalunya. En el caso de Fundesplai, por ejemplo, se estima que el año pasado las actividades llegaron a más de 400.000 personas.

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En este programa de actividades, impulsado por el departament de Recerca i Universitats así como el de d’Educació i Formació Professional, se contará con la colaboración de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) y con la participación de científicos l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IECC) i l’Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB). Los impulsores de esta iniciativa afirman que el objetivo es crear una "experiencia educativa, participativa y rigurosa" para hablar del eclipse que se vivirá en los próximos meses con el objetivo final de que "todo el mundo, especialmente aquellos que estén en zonas fuera de la franja de la totalidad del eclipse, pueda entender la magnitud de este fenómeno" que, según afirman los expertos, será el primero de su tipo que se deja ver en la Península Ibérica en más de un siglo.