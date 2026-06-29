En busca de nacras, el gigante marino desaparecido en Tabarca por una pandemia mortal

Un gigante de los mares barrido por una pandemia mortal hace una década. Los investigadores buscan en la provincia de Alicante signos de vida de la nacra (Pinna nobilis), un bivalvo que puede superar el metro de longitud de concha, siendo el molusco de mayor tamaño del Mediterráneo y el segundo del mundo.

Hasta hace una década era muy común ver su espectacular estampa submarina, clavados en la arena en puntos de la provincia de Alicante como la isla de Tabarca, la playa del Postiguet de Alicante, Serra Gelada o Torrevieja.

Uno de los recolectores instalados en la reserva marina de Tabarca hace unos días por parte del Instituto de Ecología Litoral / Instituto de Ecología Litoral

Un tesoro de la naturaleza que se situaba generalmente entre los 2 y los 40 metros de profundidad y que un destructor virus ha laminado del fondo marino... aunque no se pierde la esperanza de una recuperación algún día.

Se mantienen dos reservorios destacados, uno al sur de la Comunidad Valenciana, en el mar Menor de Murcia, y otro al norte, en el Delta del Ebro en Tarragona, debido a las especiales características de estos hábitats. Pero en mar abierto han sido arrasados.

Esta especie era muy común por ejemplo en Tabarca o la playa del Postiguet, y en 2016 se encontraba en su mejor momento Santiago Jiménez — Investigador del Instituto de Ecología Litoral

El Instituto de Ecología Litoral (IEL), con sede en El Campello, junto con otros organismos, mantiene viva la investigación para que algún día estos aparentes mejillones gigantes vuelvan a nuestros fondos marinos.

Un ejemplar de nacra / Shutterstock

Participa en un proyecto "Pan-Mediterranean larval collectors networks", donde siete países mediterráneos instalan estas redes especiales bajo el agua para evaluar la presencia de larvas de esta especie en peligro crítico de extinción. Aunque su presencia hasta ahora ha sido testimonial en el litoral de la Comunidad.

Así, a mediados de junio investigadores del IEL instalaron dos recolectores bajo el agua en la reserva marina de Tabarca. Santiago Jiménez, uno de los científicos que han participado en esta inmersión, ha explicado que han colocado uno en la zona norte de Tabarca y otra en la sur, con cuatro sacos cada uno con mallas de pesca.

Ejemplares de nacra en las costas de la Región de Murcia / CARM Canal Mar Menor

Todo con la esperanza de que se adhiera alguna larva que tras el verano sería rescatada y llevada a un acuario para estudiarla y tratar de que sobreviviera, aunque es muy probable que cualquiera que aparezca en el recolector esté afectada por el protozoo que ha acabado caso por completo con la especie.

Otras entidades como la Conselleria de Medio Ambiente pone recolectores en otras zonas como Serra Gelada o el cabo de Sant Antoni, pero sin apenas resultados. "En algún punto se ha registrado alguna localización en los últimos años, pero algo esporádico. Y vienen con el protozoo y mueren finalmente".

También a veces aparecen una especie muy parecida, la Pinna rudis, que no se ha visto afectada por esta pandemia, pero es más pequeña, la mitad del tamaño que la nobilis.

Jiménez ha explicado que la larva de la nacra está un mes a la deriva en el mar, y luego se adhiere se desarrolla. Y ha destacado que en la última década, a raíz de este Evento de Mortalidad Masiva (EMM) provocado por el protozoo Haplosporidium pinnae de origen desconocido, "se ha aprendido mucho y se ha invertido muchos medios económicos", por lo que no pierde la esperanza de que se encuentre una solución o la especie logre una inmunidad. Y la aparición de varios ejemplares híbridos en Baleares el pasado año es un rayo de esperanza para la especie.

En el proyecto sobre esta especie en peligro crítico de extinción participan siete países ribereños

Además, el hecho que queden reservorios como los del mar Menor y el Delta del Ebro, gracias a sus condiciones de salinidad y temperatura, mantiene la esperanza para la especie en un futuro al permanecer al margen del protozoo.

Jiménez ha recordado que esta especie "era muy común por ejemplo en Tabarca o la playa del Postiguet, y que en 2016 se encontraba en su mejor momento".

Nacra en el Mediterráneo español / CARM

Y que fue todo muy rápido, con una transmisión que no se sabe muy bien, empezado por arrasar las nacras en apenas dos meses del Mediterráneo occidental, en la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Cataluña, Francia... Y en dos años ya había llegado a Grecia.

Función

La función de esta especie es muy beneficiosa para el ecosistema, ya que contribuyen a la biodiversidad al proporcionar refugio y alimento a numerosas especies, y realiza distintas funciones ecosistémicas que mejoran la calidad del agua, al ser filtradores.

Nacra del mediterráneo español, en imagen de archivo / INFORMACIÓN

Así, proporciona nuevos hábitats a especies bentónicas generando así un aumento de biodiversidad y de la riqueza específica en los ecosistemas en los que está presente. Y por otro lado, al alimentarse por filtración del agua, también juega un papel ecológico vital porque retiene grandes cantidades de materia orgánica en suspensión y favorece así la claridad de las aguas.

El parásito responsable de esta catástrofe ambiental es inusualmente letal. Su origen se desconoce, pero se sospecha que está relacionado con la actividad humana, ya sea el calentamiento global, el transporte marítimo o la agricultura.

Las esporas del parásito viven en el agua, no solo en las nacras, y siguen presentes en el Mediterráneo, lo que hace muy complicado que vuelvan a desarrollarse con normalidad.

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En 2019 esta mortalidad masiva sufrida desde 2018 llevó a que el molusco fuera incorporado en 2019 a la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como en peligro crítico. Pero la llama de la esperanza sigue viva en el fondo marino.