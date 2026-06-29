Barcelona vive la noche más cálida de toda España con valores casi infernales y más de 27 grados de madrugada

Barcelona acaba de vivir la noche más cálida de toda España. Según constatan los registros, entre el domingo y el lunes los termómetros de la ciudad no bajaron de los 27 grados registrando así valores más que tórridos (+25 grados) y casi infernales (30 grados). Se trata de la cifra más alta registrada en todo el país durante la pasada noche y madrugada. Entre los puntos más cálidos del perímetro barcelonés destacan el entorno de Drassanes y el del Raval, donde las estaciones meteorológicas de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Servei Meterològic de Catalunya han dejado constancia de la intensidad del calor nocturno y de unas tasas de humedad superiores al 60% que han contribuído aún más a la sensación de bochorno. Entre las noches más cálidas de España también destacan casos como Figueres y Villassar de Dalt, que no han logrado bajar de los 26 grados en ningún momento.

Meteocat ya advirtió hace unos días de que esta noche iba a ser especialmente cálida en el litoral catalán. De hecho, entre el domingo y el lunes se activaron avisos por calor nocturno en el Barcelonès, Vallès, Maresme, Baix Llobregat y Garraf ante la previsión de temperaturas más altas de lo normal durante la madrugada. Y así fue. Según constatan los registros, en muchos puntos de Barcelona los vecinos se fueron a dormir con temperaturas de más de 30 grados. Los termómetros no bajaron a los 27 hasta las 3 de la madrugada. Y después, a partir de las cuatro, volvieron a subir hasta pasar de los 28 alrededor de las nueve de la mañana. Y hoy todo apunta a que los termómetros volverán a superar los 32 grados a lo largo de la jornada. Se han activado dos avisos más por calor nocturno para la noche de lunes a martes y de martes a miércoles ante la previsión de que las altas temperaturas continúen.

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El aumento del calor nocturno es uno de los ejemplos más claros de cómo el cambio climático está alterando el tiempo en el que vivimos. En Barcelona, por ejemplo, entre 1924 y 2003 nunca se había registrado una noche a más de 23 grados durante un mes de junio. Desde entonces se ha alcanzado o superado esa cifra durante este mes más de medio centenar de veces. Los registros indican que, en general, en las 10 capitales españolas más pobladas, donde reside una quinta parte de la ciudadanía, hay 10 veces más noches tórridas ahora que en los ochenta. Recientes estudios demuestran que a escala global ahora tenemos más días con estrés térmico en los que se alcanzan niveles peligrosos para el cuerpo humano, más noches peligrosamente cálidas y, sobre todo, más "eventos compuestos" en los que el calor no deja respirar ni de día ni de noche.