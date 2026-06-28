Turismo de aventura
La tirolina doble más larga de Catalunya: un kilómetro de recorrido, un descenso a 130 kilómetros por hora y las mejores vistas del Pirineo
Esta experiencia permite contemplar algunas de las mejores panorámicas del embalse y de las montañas del entorno pirenaico
Este es el pueblo de ensueño escondido en el Pirineo catalán: tiene dos castillos y es ideal para visitar en verano
Boí Taüll ha puesto en marcha la tirolina doble más larga de Catalunya, con 1.020 metros de longitud y 102 de desnivel, para iniciar su temporada de verano. Con un extenso recorrido, alcanza velocidades de hasta 130 kilómetros por hora y ofrece unas vistas privilegiadas del entorno del embalse de Rialb y el Prepirineo, la nueva infraestructura conectará los municipios de Tiurana y La Baronia de Rialb y aspira a convertirse en un nuevo referente del turismo de aventura.
La instalación, situada sobre el embalse de Rialb, permitirá a los usuarios sobrevolar el agua a unos 30 metros de altura a lo largo de 960 metros de recorrido y salvar un desnivel superior a los 100 metros. Sale de la cota 2.037 metros y llega a la cota 1.935 metros, y se suma a la tirolina de 200 metros en la base de la estación que se inauguró el verano pasado, informó FGC en un comunicado. El descenso podrá realizarse a más de 130 kilómetros por hora, convirtiendo la experiencia en una de las más espectaculares de Catalunya.
La tirolina forma parte del proyecto de la estación náutica de interior del embalse de Rialb, impulsado por el Consorci Segre Rialb para dinamizar económicamente la zona y atraer nuevos visitantes fuera de la temporada de invierno. La infraestructura ha entrado en funcionamiento a mediados de junio y estará activa todo el verano.
El recorrido permite contemplar algunas de las mejores panorámicas del embalse y de las montañas del entorno pirenaico. Los responsables municipales consideran que la nueva infraestructura puede ayudar a consolidar Tiurana y La Baronia de Rialb como destinos de turismo activo y de aventura. Además de la tirolina, el proyecto incluye un centro de actividades náuticas y un catamarán que conectará ambos municipios a través del embalse, facilitando la llegada de visitantes.
Además, esta temporada se ampliarán los horarios de servicio del Telecadira de Vaques, con un trayecto de 20 minutos, que funcionará desde el martes 21 de julio y hasta el final de la temporada
- El calor no afloja en Catalunya a la espera de un cambio de tiempo este domingo: inestabilidad y tormentas
- Dos muertos en un choque en Barcelona provocado por un conductor temerario que huía de la policía
- El calor y la humedad disparan las plagas de cucarachas: por qué los insecticidas ya no funcionan y cuál es la mejor opción para acabar con ellas
- Un equipo de investigadores descubre un fallo en el crecimiento infantil causado por una conexión defectuosa entre el cerebro y el hígado
- La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 27 de junio de 2026, en directo
- Marta Rubio, directora de escuela: 'El decreto de la escuela inclusiva plantea un buen ideal, pero hay niños y niñas que necesitan otra cosa
- Catalunya revisa los límites de la escuela inclusiva ante el aumento de la complejidad del aula
- El pueblo de cuento a media hora de Reus rodeado de viñedos perfecto para los amantes del senderismo