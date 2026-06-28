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Vídeo | Bandera roja en la playa de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant tras aparecer muerta una ballena

La zona queda restringida al baño y podría reabrirse entre el lunes y el martes cuando finalicen las tareas de limpieza

Vídeo | Retirada una ballena muerta en la playa de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

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Este domingo por la mañana ha aparecido una ballena muerta en la playa de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp). Inmediatamente, se ha izado la bandera roja que prohíbe el baño en esta zona. El animal ha sido retirado a la una del mediodía con la ayuda de una embarcación y una excavadora.

El dispositivo ha contado con agentes de la Policía Local del municipio, voluntarios de Protección Civil y la Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos (CRAM). Una vez extraído, el cetáceo será incinerado y se procederá a descontaminar la playa.

El sargento jefe de la Policía Local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Sergi Navarro, ha explicado que entre el lunes y el martes podría restablecerse el baño en la playa de l'Almadrava. "Todo depende del análisis que realice el equipo de socorristas, que son los especialistas en el baño", ha señalado.

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El paseo marítimo ha sido acordonado para evitar que la gente se acercara a la zona, ya que el animal desprendía un fuerte olor debido a los días que llevaba muerto en alta mar. La maquinaria del Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ya está trabajando sobre la arena para limpiar el espacio, además de una gran mancha de sangre que hay en el interior del agua.

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