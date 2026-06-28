Ya retirada
Vídeo | Bandera roja en la playa de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant tras aparecer muerta una ballena
La zona queda restringida al baño y podría reabrirse entre el lunes y el martes cuando finalicen las tareas de limpieza
Este domingo por la mañana ha aparecido una ballena muerta en la playa de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp). Inmediatamente, se ha izado la bandera roja que prohíbe el baño en esta zona. El animal ha sido retirado a la una del mediodía con la ayuda de una embarcación y una excavadora.
El dispositivo ha contado con agentes de la Policía Local del municipio, voluntarios de Protección Civil y la Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos (CRAM). Una vez extraído, el cetáceo será incinerado y se procederá a descontaminar la playa.
El sargento jefe de la Policía Local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Sergi Navarro, ha explicado que entre el lunes y el martes podría restablecerse el baño en la playa de l'Almadrava. "Todo depende del análisis que realice el equipo de socorristas, que son los especialistas en el baño", ha señalado.
El paseo marítimo ha sido acordonado para evitar que la gente se acercara a la zona, ya que el animal desprendía un fuerte olor debido a los días que llevaba muerto en alta mar. La maquinaria del Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ya está trabajando sobre la arena para limpiar el espacio, además de una gran mancha de sangre que hay en el interior del agua.
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