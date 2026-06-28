Francia teme lo peor de la ola de calor: las muertes adicionales por las altas temperaturas ya superan el millar

Muertes que ya se cuentan por centenares y probablemente por miles. Los primeros datos oficiales comienzan a conocerse este domingo sobre los efectos de la ola de calor excepcional que está terminando en Francia, aunque las autoridades sanitarias señalan que son inferiores a los de 2003.

Desde el miércoles, se han observado "alrededor de 1.000 muertes adicionales" respecto a lo habitual, según anunció la agencia Salud Pública Francia (Santé publique France) en un primer balance.

Se trata de un primer informe, todavía muy parcial, pero que da una idea de las graves consecuencias de una ola de calor que está llegando a su fin en el país tras unos diez días de temperaturas extremas, un episodio ya considerado más intenso desde el punto de vista climático que el de 2003, el más fuerte registrado hasta entonces. En aquel momento, la ola de calor causó 15.000 muertes, principalmente entre personas mayores.

Sin embargo, "aunque la ola de calor es comparable desde el punto de vista meteorológico a la de 2003, probablemente no estaremos en la misma situación desde el punto de vista sanitario", matizó la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, este domingo en BFM TV.

"No tendremos probablemente la misma sobremortalidad", insistió, señalando por ejemplo que las residencias de ancianos estaban mejor preparadas.

Aun así, el episodio actual ha sido pesado desde el punto de vista sanitario. "Se han registrado más de 1.200 fallecimientos -por todas las causas- el 24 de junio y más de 1.400 muertes diarias el 25 y el 26 de junio", detalló. "A modo de comparación, se contabilizaban alrededor de 900 a 1.000 muertes por día en abril/mayo."

Extrapolando hasta el domingo, esto apunta ya a un número de muertes superior en aproximadamente un millar a lo normal, aunque todavía no es posible atribuirlas oficialmente al calor.

En realidad, esta cifra es probablemente inferior a la realidad. El recuento solo comienza desde el miércoles, momento en el que la ola de calor se intensificó aún más, con temperaturas superiores a 40 °C en muchos puntos del país.

Además, los efectos del calor a veces tardan días en manifestarse: pueden, por ejemplo, agravar repentinamente una enfermedad crónica, incluso cuando las temperaturas ya han vuelto a niveles más normales.

Los más afectados por la ola de calor

Sin embargo, estos datos de Salud Pública Francia ya permiten identificar a los más afectados: el aumento de fallecimientos es "más marcado en las regiones en alerta roja en los últimos días, en particular en Isla de Francia, Nueva Aquitania, Bretaña, Centro-Valle del Loira, Normandía y Países del Loira".

Sobre todo, aunque el aumento afecta a todas las edades y los servicios de urgencias habían señalado numerosos golpes de calor en personas relativamente jóvenes, el 85% de los fallecimientos observados corresponde a personas de 65 años o más, señala la agencia.

Pero hay otro aspecto en el que esta ola de calor se distingue: las muertes en el domicilio, sobre las que el Ministerio de Sanidad ya había expresado su "preocupación" esta semana, han aumentado notablemente desde mediados de semana.

Se observa "un aumento particularmente marcado de las muertes en el domicilio, del orden del 40%, especialmente en Isla de Francia", señala Salud Pública Francia.

En los servicios de urgencias, algunos sanitarios esperan que esta tendencia empeore aún más a comienzos de esta semana.

"Mañana por la mañana, lunes, los asistentes domiciliarios, las personas que cuidan de personas mayores en sus casas volverán al trabajo", advirtió en franceinfo Philippe Juvin, diputado de la derecha conservadora y jefe de urgencias del hospital Pompidou.

"Vamos a abrir las puertas y probablemente descubriremos personas que están en muy, muy mal estado en sus casas", o incluso ya "muertas", insistió.

Además de las personas mayores, Juvin mencionó otras dos categorías de alto riesgo: las personas sin hogar y las personas con trastornos psiquiátricos, tanto por su patología como por los efectos secundarios de sus tratamientos, como la deshidratación.

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"La presión comienza a disminuir ligeramente desde hace 24 horas, aunque hay que mantenerse prudentes", señaló este domingo a la AFP una fuente hospitalaria, añadiendo que están "organizados para hacerle frente".