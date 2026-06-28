El mayor pinar de España esquiva los grandes incendios con una tradición medieval casi extinguida

La comarca de Pinares, entre Soria y Burgos, tiene más de 100.000 hectáreas de monte en la que están enclavados 40 pueblos, y mantiene, aunque ya de forma muy residual, la Suerte de Pinos, una tradición medieval de gestión forestal donde se aplica a cada vecino un derecho comunal de aprovechamiento forestal de madera y leña que, junto con otros factores, ha propiciado que aún siendo el pinar más grande de España no haya sufrido incendios graves en las últimas décadas.

La Suerte de Pinos, que implica el disfrute por parte de los vecinos de estas localidades de una parte de los productos de los aprovechamientos de los montes de utilidad pública propiedad de los ayuntamientos donde residen, fue declarada Bien de interés cultural de carácter inmaterial por la Junta de Castilla y León en 2022, pero "ya es un fósil viviente", asegura Antonio Chicote, que trabajó durante décadas como agente forestal en la zona de Quintanar de la Sierra y recuerda que llegó a trabajar en su día con cuadrillas de cien personas para cuidar el bosque.

"La caída de los precios de la madera y de los recursos ecosistémicos no garantizan ya ni un 15% de las necesidades del bosque para limpiar, reponer, recoger leña, las labores de mantenimiento, vamos", asegura.

"Gestión forestal sostenible"

Su aplicación durante siglos hasta la pasada década de los años 90, sin embargo, ha sido fundamental, junto con la altitud de los bosques -a entre 1.000 y 2.000 metros de altitud-, y la pluviometría favorable, para evitar que se registren grandes incendios. "Ha habido una gestión forestal sostenible y adecuada de aprovechar el monte de forma ordenada con tratamientos servícolas adecuados que ha permitido que haya discontinuidad de los combustibles", precisa Asier Rojo, decano del Colegio Oficial de Ingenieros De Montes de Castilla y León.

"Son montes que están en unas condiciones muy buenas, ordenados, porque esos aprovechamientos han facilitado que en muchos casos si se quemara la zona herbácea no arderían los árboles por esa discontinuidad. La red de caminos está también en buenas condiciones lo que ayuda a que si hay conatos de incendios se pueda ser más eficaz", afirma el experto, que añade que esta cultura forestal tradicional ha hecho que "la gente esté vinculada al monte y esté implicada en su gestión" porque sacaba beneficio de él, al igual que se hace ahora con las empresas madereras que lo explotan y que también reportan beneficios económicos -mucho más reducidos que antaño- a los vecinos.

"Estadísticamente el riesgo de un incendio aquí es menor", añade Rojo, "pero eso no quiere decir que este año haya mala suerte y haya un gran incendio".

"Hay que volver a habitar el bosque", reclama Antonio Chicote, que trabajó durante décadas como agente forestal en la zona de Quintanar de la Sierra

"Hay que volver a habitar el bosque", demanda Chicote, que cree que el sistema comunal actualmente "se ha arruinado" -por las 5.000 hectáreas de bosque de Quintanar, por ejemplo, apenas reciben ya medio millón de euros- y habría que evolucionar a otro modelo, creando empleo vinculado al monte -"hacen falta cuadrillas" y generando viveros de plantas para reforestar, entre otros asuntos.

Retirada de pinos en la comarca de Pinares, entre Soria y Burgos, por parte de la Real Cabaña de Carreteros. / EL PERIÓDICO

"Antes por cada mil hectáreas de bosque había dos operarios, ahora ni de lejos", lamenta el forestal jubilado, que cree que de los incendios que devastaron León y Zamora el verano pasado no se ha aprendido nada. "No ha habido ninguna mejora, ahora todas las administraciones salen prohibiendo el fuego para parecer que hacen algo, pero no es así. Lo que hay que hacer es limpiar el monte".

"Se ha invertido en más medios de extinción", matiza el decano del Colegio Oficial de Ingenieros De Montes de Castilla y León, que cree aun así "que se requiere de más tiempo para desarrollar medidas a medio y largo plazo".