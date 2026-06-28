Marina Vilalta (99 años), la pastora más vieja de Catalunya: "Si me quedo en casa me pongo nerviosa"

Son las cuatro de la tarde en Bruguera, un pequeño pueblo de poco más de 60 habitantes del término municipal de Ribes de Freser, con la montaña del Taga al fondo. Frente a una de las casas, sentada con dos bastones y un sombrero para protegerse del sol, está Marina Vilalta. Uno de los vecinos de Bruguera sostiene una sombrilla para resguardarla mientras espera a que su hijo, Jesús Terruella, la recoja con la furgoneta. Su destino es una explanada situada a dos minutos en coche del pueblo, donde pastorearán unas 15 ovejas. Una rutina de décadas que ahora, con 99 años, la ha convertido en la pastora en activo más anciana de Catalunya.

"Venga, vamos", le dice a su hijo, impaciente. Él la ayuda a subir a su todoterreno y, con el rebaño siguiéndolos, recorren la carretera hasta el lugar de siempre. Allí, mientras los animales pastan libremente, Jesús Terruella extiende una manta en el suelo donde Marina Vilalta se tumba: primero una mano, luego una pierna y, finalmente, todo el cuerpo. Lo hace sola, igual que se levanta.

Los acompañan los perros de la pastora: Pinxo, de 5 años, y Petita, de 8. Se acercan instintivamente a ella cuando saca de su saco —el que siempre lleva durante el pastoreo— unos trozos de pienso para ellos. Los acaricia y les habla con cariño: "Petita ya está muy mayor, ¡como una yegua!". Añade que "no le gusta mucho la gente", al contrario que Pinxo, cuyo carácter se parece más al suyo, más sociable. Está acostumbrada a recibir visitas de todo tipo, explica su hijo, desde que recibió la Creu de Sant Jordi en 2022. Por ejemplo, habla de una "chica de Galicia que nos dijo que su madre también había cuidado el ganado desde muy joven".

Petita y Pinxo, los dos perros de Marina Vilalta. / Helena Viñas | DdG

Noventa y nueve años dan para mucho, pero cuando una experiencia vital te marca, nunca desaparece de la memoria. Y eso es lo que le ocurre a Marina Vilalta con las ovejas. A los nueve años empezó a ser pastora, simplemente porque "me gustaban mucho las ovejas, sobre todo las negras": "Me gusta todo de ellas: acariciarlas, tenerlas cerca, ver cómo pastan".

"Las ovejas han sido la alegría de su vida"

Solo dejó temporalmente el pastoreo cuando fue madre. Conoció a su marido, Sebastià Terruella, en un baile en Ripoll y, a los 22 años, se instaló en Bruguera después de casarse. Con la llegada de sus dos hijos (Jesús y Dolors), su cuñado empezó a llevarse "el rebaño durante el invierno", explica Jesús Terruella: "En marzo volvía a subir. Ella estaba muy contenta e iba a ver las ovejas y a atenderlas".

Cuando se casó, Marina Vilalta se llevó dos ovejas de su casa, que se unieron al rebaño del resto de la gente del pueblo. Entonces era la única mujer pastora. "Los hombres no se fijaban mucho en ellas, no querían entretenerse; ya tenían bastante trabajo y decían que las ovejas no daban nada", recuerda.

Marina Vilalta es una payesa de 96 años que vive en Bruguera / DAVID APARICIO

Cada día, con el sol como reloj, pastorea un rebaño que llegó a tener 130 cabezas. En la montaña ha vivido de todo. "Un día estaba en el Taga. Tenía un corderito pequeño y se lo llevó un pájaro. No pude hacer nada". Más allá de estos momentos puntuales, ¿qué hacía para entretenerse tantas horas sola en la montaña? Dice que le gustan las visitas porque "hablo mucho y así el día pasa más deprisa". También se entretiene con los perros y, alguna vez, llevaba una radio: "A las ovejas les gusta mucho la música".

Pero ese aparato no es realmente necesario: le encanta cantar. Canta a los perros, a las ovejas y a la naturaleza. Después de entonar la canción popular catalana 'La presó de Lleida', dice: "Sé canciones muy largas y las canto sola. Antes me decían: esta chica se ha vuelto loca, que canta, grita...". Son canciones tradicionales que aprendió de sus hermanos, once en total. "Quizá no comían, pero cantar siempre", dice Jesús.

"Mis padres eran pobres y vivíamos muy lejos de la escuela"

¿Dónde están las ovejas? ¿Las oyes?", no deja de preguntar. Está siempre pendiente del rebaño y no quiere perderlo de vista. Tiene un truco para que los animales se acerquen: del mismo saco donde lleva la comida de los perros saca un pan redondo seco que empieza a cortar con el cuchillo de su hijo.

"¡Ten cuidado, que todavía te vas a cortar!", le advierte. El rebaño acude enseguida, mientras ella les reparte pequeños trozos (y también a algún perro que se ha colado al oler la comida). Ríe, feliz, rodeada de los animales. "Las ovejas han sido la alegría de su vida", dice su hijo mientras la observa.

La pastora no lo ha tenido fácil: "Mis padres eran pobres y vivíamos muy lejos de la escuela. No pudimos ir". Y añade: "En mi casa prácticamente no teníamos nada; mi marido, pobrecito, tuvo que comprarme toda la ropa para vestirme y casarme".

También conserva recuerdos de la Guerra Civil: "Los guardias venían a amenazar a mis padres porque teníamos a mi hermano escondido, y mi madre les decía que no. Le apuntaban con la pistola". Una vez terminado el conflicto bélico, cuando las tropas se retiraban hacia Francia, "atravesaban el pueblo y nos quemaron algunas casas".

"He pasado muchas tristezas, pero lo recuerdo todo con alegría". Por ejemplo, habla del viaje que hizo a Mallorca con el único propósito de "volar": "Salimos a las cinco de la mañana, me comí una ensaimada y a las ocho de la tarde ya estábamos aquí". También habla con orgullo de sus hijos. De Jesús destaca su trabajo como constructor —ha levantado algunas de las casas de Bruguera— y también su talento para tocar el acordeón. "¡Tendrías que haberlo traído!", le reclama.

Desde que Jesús Terruella se jubiló, ayuda a su madre con el pastoreo de las ovejas. "Hemos ido reduciendo el rebaño. Ella las quiere y, para no dejarla sola, nos hemos ido adaptando, porque esto la hace feliz". Él insiste en pastorear con calma: "Si fuera por ella, bajaría poco a poco montaña abajo, pero luego el problema sería volver a subir".

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"Si no fuera por esta maldita tos que tengo ahora, estaría perfectamente sana. Como de todo, no me duele nada", insiste. Mantiene la vitalidad de siempre, con ganas de salir a pastorear cada día: "Estoy mucho mejor siendo pastora; si me quedo en casa, me pongo nerviosa".