Catalunya exporta sus políticas LGTBI "valientes y pioneras" y llama a "no bajar la guardia"

Con el lema 'Orgull d'Orgull', Catalunya exporta sus políticas LGTBI y pone en valor su papel como referente europeo en la defensa de los derechos y las libertades del colectivo en el marco del 28J, Día Internacional del Orgullo. Impulsada por los departamentos de Igualtat i Feminisme y de Unió Europea i Acció Exterior, el Govern saca pecho por un modelo "reconocido" en el ámbito internacional por su capacidad de garantizar derechos, combatir discriminaciones y avanzar en igualdad. "Gracias a la lucha de los movimientos sociales y del activismo LGBTI, y al compromiso institucional para construir una sociedad más libre y más justa, Catalunya ha impulsado leyes pioneras, políticas públicas innovadoras y servicios que contribuyen a garantizar los derechos de las personas LGBTI+ en su día a día", afirman desde la Generalitat.

Campaña 'Orgull d'Orgull'. / El Periódico

’“Nos sentimos orgullosas de ser una tierra donde todo el mundo puede amar a quien quiera y ser quien quiera, sin miedo, y de saber que el mundo nos mira como un ejemplo a seguir a la hora de diseñar políticas públicas LGBTI valientes y pioneras”, afirma la consellera de Igualtat i Feminisme, Eva Menor Cantador, que hace un llamamiento a no bajar la guardia ante las amenazas a las libertades. “Los derechos LGBTI+ no son conquistas irreversibles. Ante los discursos de odio y los retrocesos que vemos en muchos lugares del mundo, respondemos con más derechos y sintiendo orgullo de nuestro pasado para avanzar hacia un futuro de orgullo compartido”. Menor asegura que este 28J se celebrarán los avances logrados al tiempo que se renovará la responsabilidad colectiva para "seguir avanzando”.

Referente

El conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, señala que “Europa es un faro en derechos, la región del mundo donde más se garantizan y protegen las libertades de la ciudadanía” y que hay que reivindicarlo ante el auge de posiciones que cuestionan los avances conseguidos. Por eso ha celebrado el papel de Catalunya como pionera en el reconocimiento de derechos LGTBI+ y como referente para países y regiones que se han mirado en ella a la hora de impulsar sus propias medidas.

Campaña 'Orgull d'Orgull'. / El Periódico

“El respeto en materia de derechos y libertades en Catalunya es un ejemplo para muchos otros territorios que nos ven a la vanguardia a la hora de proteger y garantizar los derechos de minorías hasta hace poco menospreciadas, como el colectivo LGTBI+”, asegura.

Del primer Orgullo en 1977 a los servicios de salud

En plena Transición, la primera movilización del Orgullo en Barcelona tuvo lugar el 26 de junio de 1977, cuando el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) desfiló en la Rambla en un fabuloso gesto de valentía: por entonces, ser homosexual todavía estaba castigado en el Código Penal.

Años más tarde, en 1998, Catalunya fue pionera en el reconocimiento de las parejas de hecho del mismo sexo y en 2005 se garantizó el derecho de adopción para estas parejas. La primera Ley LGBTI, de 2014, impulsada para defender los derechos de las personas LGBTI y combatir la LGBTIfobia, fue una norma pionera en el Estado.

Noticias relacionadas

A partir de la ley de 2014, se desplegó la Red de Servicios de Atención Integral LGBTI (SAI), que cuenta con 114 puntos repartidos por toda Catalunya. La Red SAI ha sido premiada por la Comisión Europea como un referente en el impulso de políticas públicas para garantizar los derechos LGBTI+.