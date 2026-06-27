Entrevista
Pilar, madre de un joven adicto a los videojuegos: "Lo tienes que tratar como un problema que dura toda la vida"
La madre destaca el apoyo de la Unidad de Adicciones Comportamentales para superar el problema
Jordi Morros
Pilar es un nombre ficticio. Lo que no es ficción es su historia. Es la madre de un joven adicto a los videojuegos. Ahora tiene 26 años, y los problemas aparecieron cuando hacía primero de ESO. Todo empezó cuando en la escuela introdujeron los ordenadores, opina la madre. "Eso fue mi perdición y un calvario para mi hijo".
Explica que "yo lo veía cada vez más en su mundo. No quería comunicarse con nosotros y nos decía que necesitaba el ordenador para hacer los deberes de la escuela. Pero ya empiezas a ver que hay algunos comportamientos que no son normales". Todo se fue complicando hasta el punto de que "se aislaba en la habitación, no quería saber nada, no venía a comer y prácticamente no dormía". A eso se le añadió otro problema que muy probablemente agravó el de la adicción, comenta Pilar: sufría acoso escolar.
La madre explica que "tenía muy claro que no salía adelante con las herramientas que yo tenía" y entonces "una persona me dijo que fuera al Centro de Salud Mental de Althaia y preguntara por Dominica Díez". Así lo hizo. Poco a poco la situación se fue revirtiendo. "La verdad es que nos salió todo bien. Tanto mi hijo como yo estamos muy contentos".
No fue fácil
No fue fácil, sin embargo. Al principio el joven era muy reticente a la hora de ir a las visitas, hasta que "empezó a conectar con Dominica, e hizo el clic". Pilar explica que "mucha gente te aconseja que hagas esto o aquello, pero realmente aquí me enseñaron a ver la situación desde otro punto de vista: que él tiene un problema, y que lo tienes que tratar como un problema que dura toda la vida".
También cambiaron radicalmente de estrategia. Se explica: "di la oportunidad a mi hijo de empezar desde cero, una nueva vida, por decirlo de alguna manera". Lo cambió de escuela, se acabaron las extraescolares y tuvieron un perro. "Íbamos a pasear al bosque una hora cada día. Al principio él no me hablaba, no decía nada. Lo empezó a hacer poco a poco. La comunicación es esencial". De la escuela, Pilar valora que lo cuidaron, y que hizo un grupo de amigos que todavía conserva. "Costó mucho", recuerda, "pero la verdad es que es lo mejor que he hecho en mi vida". Todo eso fue acompañado de otros cambios como trasladar el ordenador al comedor, donde "todavía está ahora", y los juegos de mesa. "He jugado al Cluedo, al parchís, a la oca y a lo que haga falta. Se trata de buscar alternativas al League of Legends, al Minecraft o al Fortnite", afirma.
¿Él ha dejado de jugar al ordenador? No, contesta Pilar. "Tiene sus horas de juego, pero la relación en casa, con los amigos y con el ordenador es completamente diferente". Pilar continúa diciendo que está muy agradecida al grupo de apoyo de padres. Cosas de la vida, aquel joven de primero de ESO es ahora ingeniero programador.
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Fuente: Regió7
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