Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - UruguayTerremoto VenezuelaIncendios forestalesGuerra IránZapateroMedidas anticrisisBarcelonaLa MinaTerapeuta AndicConcierto BTSMundial 2026
instagramlinkedin

Concurso belleza bovino

Paloma se proclama Miss Vaca 2026 y lleva el título a Ourense

La res de O Pereiro de Aguiar se impone en el popular certamen de la Televisión de Galicia

Paloma, ganadora del concurso Miss Vaca 2026.

Paloma, ganadora del concurso Miss Vaca 2026. / @TVGalicia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La provincia de Ourense ya puede presumir de tener a la vaca más bella de Galicia. Paloma fue proclamada vencedora de Miss Vaca 2026 durante la final celebrada ayer y retransmitida por la Televisión de Galicia.

Miss Vaca es un concurso que combina tradición, belleza y reivindicación del mundo rural gallego con una gala. Cada edición reúne a una vaca representante de cada provincia -A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra-, que compiten por un título simbólico decidido mediante la votación del jurado y el televoto de la audiencia.

Cuatro aspirantes a Miss Vaca 2026

En la decimoctava edición, Paloma, presentada como la "candidata más folclórica", logró imponerse a Linda, representante de A Coruña; Marquesa, de Lugo; y Roxa, candidata por Pontevedra. El apoyo de los espectadores resultó decisivo para que la candidata ourensana se alzara con la corona.

Además del reconocimiento como Miss Vaca 2026, la explotación ganadera de la que procede recibió un premio de 3.000 euros.

Noticias relacionadas

Paloma procede de una ganadería de O Pereiro de Aguiar y fue presentada en la gala por su criador, Álvaro. Desde su aparición destacó por su porte y elegancia, cualidades que, unidas a su carácter tranquilo y noble, terminaron conquistando tanto al jurado como al público.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad
  2. La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
  3. La terapeuta de los Andic no está colegiada como psicóloga y tendrá dificultades para acogerse al secreto profesional
  4. La estación de Sants de Barcelona cerrará dos años su acceso principal por la plaza de los Països Catalans a finales de septiembre
  5. Catalunya estrena en la AP-7 un sistema para controlar irregularidades de camiones y autocares sin necesidad de pararlos
  6. Detenido el hombre que atacó a su madre en Sitges, bajó armado a la playa y huyó nadando de la policía
  7. Todo ha ido muy rápido, un foco, luego otro y otro, está claro que ha sido provocado': inquietud por que el fuego de Tiana llegue a Sant Fost y Martorelles
  8. Un cobrador neonazi pierde su coche aplastado por el dueño de un tractor al que reclamaba una deuda | Vídeo

Paloma lleva a Ourense el triunfo en Miss Vaca 2026

Paloma lleva a Ourense el triunfo en Miss Vaca 2026

Catalunya revisa los límites de la escuela inclusiva ante el aumento de la complejidad del aula

Catalunya revisa los límites de la escuela inclusiva ante el aumento de la complejidad del aula

Marta Rubio: "El decreto de la escuela inclusiva plantea un buen ideal, pero hay niños que necesitan otra cosa"

Marta Rubio: "El decreto de la escuela inclusiva plantea un buen ideal, pero hay niños que necesitan otra cosa"

212 muertos: balance de la primera ola de calor en España

212 muertos: balance de la primera ola de calor en España

Detenida una mujer en Sant Salvador de Guardiola por la muerte violenta de su pareja en febrero en Manresa

Detenida una mujer en Sant Salvador de Guardiola por la muerte violenta de su pareja en febrero en Manresa

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 27 de junio

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 27 de junio

Más de 110.000 solicitudes para acceder a los ciclos de formación profesional, 2.700 más que el curso pasado

Más de 110.000 solicitudes para acceder a los ciclos de formación profesional, 2.700 más que el curso pasado

La Guardia Civil investiga el asesinato machista de una mujer en Sevilla

La Guardia Civil investiga el asesinato machista de una mujer en Sevilla