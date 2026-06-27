Paloma se proclama Miss Vaca 2026 y lleva el título a Ourense

La provincia de Ourense ya puede presumir de tener a la vaca más bella de Galicia. Paloma fue proclamada vencedora de Miss Vaca 2026 durante la final celebrada ayer y retransmitida por la Televisión de Galicia.

Miss Vaca es un concurso que combina tradición, belleza y reivindicación del mundo rural gallego con una gala. Cada edición reúne a una vaca representante de cada provincia -A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra-, que compiten por un título simbólico decidido mediante la votación del jurado y el televoto de la audiencia.

Cuatro aspirantes a Miss Vaca 2026

En la decimoctava edición, Paloma, presentada como la "candidata más folclórica", logró imponerse a Linda, representante de A Coruña; Marquesa, de Lugo; y Roxa, candidata por Pontevedra. El apoyo de los espectadores resultó decisivo para que la candidata ourensana se alzara con la corona.

Además del reconocimiento como Miss Vaca 2026, la explotación ganadera de la que procede recibió un premio de 3.000 euros.

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Paloma procede de una ganadería de O Pereiro de Aguiar y fue presentada en la gala por su criador, Álvaro. Desde su aparición destacó por su porte y elegancia, cualidades que, unidas a su carácter tranquilo y noble, terminaron conquistando tanto al jurado como al público.