La ola de calor deja temperaturas hasta siete grados por encima de la media en Barcelona

La temperatura media en la ciudad de Barcelona ha sido hasta siete grados por encima de la media en la ciudad para esta época del año, según los datos hechos públicos por el servicio Meteocat. Hace casi dos semanas que la temperatura está claramente por encima de lo normal en Catalunya, asegura en un comunicado.

Entre el domingo, día 21, y el miércoles 24 de junio, la ola de calor fue especialmente destacada en las comarcas de Ponent, donde los umbrales de calor intenso se superaron durante cuatro días. Durante esta semana, señala Meteocat, la temperatura ha ido descendiendo en la mayoría de comarcas catalanas. El ambiente, sin embargo, se mantiene caluroso en Catalunya, donde la máxima se anotó el viernes en el Empordà, con 38,1 grados en La Bisbal y Cabanes.

Para el domingo está previsto un aumento de la inestabilidad, con lluvia intensa en comarcas del Pirineo de Lleida. Sin embargo, precisa Meteocat, la temperatura no se normalizará, como mínimo, hasta principios de julio.

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Este sábado ha comenzado en Catalunya con una temperatura similar a la de ayer, con valores por encima de los 20 grados en el litoral, en el tercio sur y en las comarcas de Ponent.