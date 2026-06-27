Marta Rubio, directora de escuela: "El decreto de la escuela inclusiva plantea un buen ideal, pero hay niños y niñas que necesitan otra cosa"

–¿Cómo han vivido las direcciones de centros públicos este semestre?

–Las familias, en general, nos han dado mucho apoyo, pero entiendo que también se debe escuchar, porque muchas de ellas han tenido que llevar a los niños al colegio en días de huelga y sostener eso con los servicios mínimos no ha sido fácil. La sensación que hemos tenido como direcciones ha sido estar un poco en medio. Al final somos administración, pero también somos docentes.

–Se han movilizado, también, como direcciones y han creado sus propios espacios, como la asamblea de directores de Barcelona, de la que es portavoz.

–Sí. El relato de los sindicatos a nosotros muchas veces no nos interpela. En algunas de nuestras demandas, sobre todo en el tema de plantillas [poder tener capacidad para elegir profesorado], los sindicatos no nos apoyan. Desde el punto de vista de las direcciones, el último ‘acuerdo’ [el de mayo] no es malo, sobre todo en inclusiva, con 6.400 dotaciones nuevas previstas en los próximos cuatro años.

Mi deseo para el próximo curso es que se escuche a profesores, directores y familias y veamos entre todos cómo seguir avanzando

–La escuela inclusiva ha estado en el centro de las protestas. Desde Ustec, defienden los recursos para poder llevarla adelante en condiciones, mientras que Professors de Secundària (Aspepc) se muestra contrario al modelo. ¿Cómo viven las direcciones esta situación?

–Al final, a muchos docentes la escuela inclusiva les da miedo porque el papel lo aguanta todo, pero el decreto se desplegó sin recursos económicos para empezar a trabajar, y ha sido imposible desplegarlo correctamente. El decreto, sobre el papel, es muy bonito, pero es cierto que hay niños que no pueden estar en una escuela ordinaria porque sus necesidades son de escuela de educación especial. Supongo que, un poco, el sentimiento que expresan algunos docentes es este.

–¿A qué se refiere?

–Cuando tienes a un niño en el aula que constantemente tiene una necesidad de uno a uno –una persona dedicada en exclusiva a él– te planteas si realmente esa es la esencia de la inclusión. De alguna manera, esta debería pasar por socializar con todo lo que implica la escuela ordinaria y, después, tener las necesidades más especiales atendidas por los distintos especialistas. Aquí entra el trabajo de los EAP [Equipos de Asesoramiento Psicopedagógico] y los diagnósticos, que 'catalogan' a los niños por niveles.

Desde el punto de vista de las direcciones, el último ‘acuerdo’ [el de mayo] no es malo, sobre todo en inclusiva, ya que implica 6.400 dotaciones nuevas en cuatro años

–¿Por niveles?

–Sí. Un niño de nivel 4, que sería el nivel más grave, no debería estar en la escuela ordinaria, debería estar en un centro de educación especial, bien atendido. Pero a menudo estos niños están diagnosticados como de nivel 3, también porque, en ocasiones, hay presión de las familias que, amparadas por el decreto de la inclusiva, reclaman poder ir a la escuela ordinaria. Y ahí es donde algunas voces consideran que esos niños no están aprovechando la escuela ordinaria, a pesar de que existen las SIEI [recurso de Apoyo Intensivo a la Escolarización Inclusiva] o monitores de educación especial... Por desgracia, cada vez hay más niños con problemas de salud mental más pequeños y, en ocasiones, resulta poco sostenible tanto para los docentes como para el resto de alumnos.

"La inclusión es muy buena y productiva cuando los niños se retroalimentan y aprenden unos de otros"

–¿Para sus compañeros de aula?

–Claro. Yo siempre he pensado que la inclusión es muy buena y es productiva cuando los niños se retroalimentan y aprenden unos de otros. Los niños con necesidades especiales aprenden del resto de niños y el resto de niños también lo hacen de los alumnos con necesidades especiales: se produce un aprendizaje mutuo y es fabuloso. Pero cuando eso no pasa, cuando hay un niño con una gran afectación en el aula pero no interactúa con el resto... ahí cuesta.

–Como direcciones, piden tener más voz en la toma de decisiones y parece que el Govern está dispuesto a hacerlo...

–Sí. Se han dado cuenta de que tienen que hacer un cambio, que no podemos seguir con una situación tan tensionada. Han creado grupos de trabajo, más participativos, en los que nosotros tendremos más poder de decisión. No somos un agente social como tal y no podemos sentarnos en la mesa sectorial, pero quizá podemos trabajar en paralelo, aportando la información de los grupos de trabajo de las direcciones. Antes, las reuniones con la conselleria eran más informativas. Ahora parece que se están dando cuenta de que tienen que hacer un cambio y empezar a trabajar más con las direcciones.

"El relato de los sindicatos a nosotras a menudo no nos interpela a las direcciones"

–Como direcciones, criticaron el 'acord de país' de marzo por la eliminación de las plazas perfiladas [puestos docentes con requisitos específicos vinculados al proyecto educativo del centro] y de las entrevistas.

–A día de hoy, no hemos podido ni crear más perfiles ni hacer entrevistas para los perfiles que tenemos. Pero es cierto que en el marco de los nuevos grupos de trabajo se está buscando la manera de proteger esas plazas. Se pueden llamar de otra manera, pero se deben mantener y sostener estos proyectos singulares, porque, si no, se irán perdiendo, ya que el acuerdo dice que se tiene que pasar del 50% de la plantilla perfilada a un 3%.

–Ahora mismo, lo que no pueden hacer es ni crear nuevas plazas perfiladas ni 'reclamar' a los interinos que ya ocupan una perfilada existente. ¿Entonces?

–Nosotros, como direcciones, en todo momento hemos dicho que no estamos pidiendo que esas plazas sean para interinos. Nos parece bien que las ocupen personas funcionarias, pero que sea a través de entrevistas, de oposiciones o del sistema que sea, para confirmar que la persona funcionaria tiene la formación para esa plaza, que es lo que da calidad a esos proyectos singulares. Al final, la LEC y el decreto de plantillas continúan en vigor.

El cálculo de plantillas no se puede seguir haciendo bajo unos criterios de 1994, cuando las aulas no tenían nada que ver con las de hoy

–Una de sus grandes reivindicaciones es el cálculo de plantillas, que se realiza como hace más de 30 años, cuando la escuela no tenía nada que ver con la de ahora. ¿Su idea sería avanzar hacia la codocencia universal?

–Eso sería ideal. El cálculo de plantillas no se puede seguir haciendo bajo unos criterios del año 94, cuando las aulas no tenían nada que ver con las de hoy.

–¿Un deseo para el curso 26-27?

–Que pongamos las luces largas. Vivir en un conflicto permanente no beneficia a nadie y es agotador. Que se escuche a los profesores, a los directores y a las familias, y miremos a largo plazo para ver cómo podemos seguir avanzando.