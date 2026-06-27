Juan Matas, persona con sordoceguera: "Ahora estoy más incluido en la sociedad porque puedo ir a diferentes lugares gracias a mi mediador"

Si nadie le toca las manos, Juan Matas se queda solo con sus pensamientos. La sordoceguera le impide ver y oír el mundo que le rodea a este mallorquín de 57 años, pero no le ha impedido seguir formando parte de él. Gracias a la figura de su mediador comunicativo, Rafa Villén, puede ir al teatro, hacer senderismo, acudir a reuniones con otros usuarios de lengua de signos o simplemente mantenerse informado de lo que ocurre a su alrededor. "Antes no tenía mediador y estaba más recluido. No podía hacer casi nada", explica Matas. "Ahora estoy más incluido en la sociedad porque puedo ir a diferentes lugares. No tengo que estar tanto tiempo en casa".

Con motivo del Día Internacional de las Personas Sordociegas, que se conmemora este 27 de junio, la ONCE y la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (FOAPS) han reivindicado la importancia de la mediación comunicativa, un servicio esencial para garantizar la autonomía y la inclusión de este colectivo. Uno de los profesionales que desempeña esta labor en Baleares es Villén, que acompaña a Juan Matas en buena parte de sus actividades cotidianas y actúa como puente entre él y el entorno que le rodea.

La principal barrera sigue siendo la comunicación. La lengua de signos es su idioma, pero apenas puede utilizarla fuera de los entornos especializados. "Mi madre, mis hermanos o las personas que conozco no saben lengua de signos. Lo único que puedo hacer es que me deletreen en la palma de la mano, pero es una forma muy básica de comunicación", relata. Por eso, una de sus principales reivindicaciones pasa por acercar este lenguaje a toda la sociedad: "Me gustaría que la gente hablara lengua de signos. Tendría que enseñarse en los colegios. No digo que sea el idioma principal, pero al menos algo básico para favorecer la inclusión".

Matas participa habitualmente en actividades de sensibilización en centros educativos para explicar qué supone vivir con sordoceguera. "La gente no conoce qué es la sordoceguera. No saben cómo comunicarse con una persona sordociega", lamenta. Su objetivo es ayudar a que jóvenes y adultos comprendan una realidad que sigue siendo muy desconocida. "Cuando voy a los institutos explico mi vida y mi situación para que entiendan cómo es el mundo de una persona sordociega", señala.

Sin embargo, la inclusión también depende de los recursos disponibles. Matas dispone actualmente de diez horas semanales de mediación comunicativa, aunque recuerda que hay usuarios que cuentan con menos tiempo. "Yo me conformo, pero cuantas más horas tuviéramos, mejor", afirma.

Mucho más que acompañar

Cuando Rafa Villén comenzó a trabajar con Matas, su misión no era únicamente acompañarlo de un lugar a otro. Su función consistía en convertirse en un puente permanente entre él y el mundo. "Las personas con sordoceguera tienen limitada la información que reciben y nosotros hacemos de enlace para que puedan acceder a ella y comunicarse con los demás", explica Villén. Cada mañana, por ejemplo, le traduce las noticias que considera más relevantes para él. También le acerca contenidos de la televisión, de las redes sociales o de cualquier otro canal de información.

No obstante, su labor va mucho más allá de la actualidad. Cuando Matas acude al médico, el mediador le describe quién tiene delante, cómo es la consulta o qué ocurre a su alrededor. Cuando va al supermercado o a una farmacia, facilita la comunicación con los trabajadores. Y cuando participa en actividades culturales o de ocio, adapta la experiencia para que pueda percibirla a través de otros sentidos. "Si vamos de excursión, le acerco una flor para que la huela o una piedra para que la toque. Intento que pueda imaginarse el entorno y disfrutarlo", explica.

Para Villén, el principal reto del colectivo no es únicamente la falta de comunicación, sino las consecuencias emocionales que genera el aislamiento. "Si no le tocas las manos, Juan ni ve ni oye. Su interior es oscuridad, solo con su pensamiento", reflexiona. "Imagínate pasar horas y horas cada día sin recibir información ni poder comunicarte. Esa frustración puede derivar en ansiedad, soledad o depresión".

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Por ello, considera que el acceso a más horas de mediación y a actividades adaptadas sigue siendo una de las grandes necesidades de las personas con sordoceguera. "Aquí existe este servicio y eso ya es muy importante, pero siempre hacen falta más apoyos. Cuantas más horas tengan para salir, participar y relacionarse, mejor será su calidad de vida", concluye.