Miguel Camacho, joven con una enfermedad muscular rara, reclama el derecho al ocio tras sufrir discriminación en un centro de experiencias virtuales

Miguel Camacho, vecino de Albal, se siente como un joven más de 20 años, a pesar de estar ligado a una silla de ruedas por la enfermedad muscular rara que padece desde su nacimiento y que solo le permite mover un dedo. Esto no le ha supuesto un límite para completar sus estudios ni para viajar, pero la incomprensión de una sociedad que no está pensada para personas como él, le ha dado más de un disgusto, y tendría material “para escribir un libro”, con muchos capítulos sobre este tema, como él mismo reconoce.

La última situación incómoda que vivió, le ha hecho plantearse la continua vulneración de su derecho al ocio. Como cualquier otra persona, hizo cola hace una semana para presenciar una simulación de un viaje a la luna en Virtual Zone, pero cuando le llegó el turno le negaron la entrada, alegando que “voy en silla de ruedas y tienen que meter a mucha gente”, como explica, sin darle más opciones. Además de la desilusión que supuso para él, Miguel calificó este hecho de “una muestra más de capacitismo, discriminación y de vulneración de derechos”, que no le viene de nuevo.

Invitación y disculpas

No obstante, tras su reclamación y posterior denuncia en las redes sociales, faltó tiempo para que la empresa contactara con él, disculpándose y ofreciéndole una visita gratuita para el próximo día 5 de julio, pero lo más importante para el joven y sus padres, es que se ha comprometido a que esta situación “no vuelva a ocurrir” con cualquier otro usuario de silla de ruedas. Aún así, la familia se pregunta qué hubiera pasado si lo dejan correr, como otras veces, y si Miguel no saca su carácter más reivindicativo.

El joven se da por satisfecho con este remiendo, pero vuelven a aflorar sus recelos y el de sus padres sobre las dificultades para acceder al ocio que deben salvar las personas con movilidad reducida. “Mientras cualquier persona puede sacar una entrada a un concierto con un solo clic en cualquier plataforma, nosotros tenemos que llamar a un número de teléfono y esperar a que nos atiendan”, cuenta Miguel, el padre del joven. Eso pasó con el concierto de Estopa en el Roig Arena, “no hubo forma de que cogieran el teléfono y al día siguiente, cuando lo hicieron, ya no quedaban entradas”, explica.

Espacios reservados

Pero no solo eso, “se habla de inclusión, mientras que Miguel tiene que ver los conciertos con solo un acompañante, cuando podría disfrutar con sus amigos”. Este es un ejemplo de las situaciones por las que tiene que pasar y que le convierten en una persona “diferente”. “Él quiere disfrutar como cualquier otro joven de su edad, pero lo ponen muy difícil”, añade.

“Podríamos escribir un libro sobre las ocasiones en que su derecho al ocio se ha visto y se ve vulnerado: como por ejemplo, desde hace muchísimos años, comerse la pantalla en el cine, conciertos en los que tenemos que hacer malabarismos, si lo conseguimos, para estar juntos como familia, programas de televisión a los que ha sido invitado, pero no ha podido ir por falta de accesibilidad y que, casualmente, defienden la diversidad…” apunta su madre, Gador.

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Pero lo que quieren es “vivir sin quejas ni reclamaciones, con alegría y con amor, y no con una escopeta cargada ante las injusticias”, como dice la progenitora, aunque la situación que padecieron hace unos días parece indicar que todavía queda mucho camino por recorrer para que esto sea una realidad.