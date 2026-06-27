José Luis Puerto, 48 años, tras perder las extremidades: "Me hice una herida de un milímetro afeitándome y entró una ‘superbacteria’: mi vida cambió"

José Luis Puerto Asensio tiene 48 años y reside en Bocairent, donde lo conoce todo el mundo. Su vida cambió hace siete meses y medio, cuando una ‘superbacteria’ entró en su torrente sanguíneo y le provocó la pérdida de las extremidades: «Todo empezó con una herida que me hice en la ingle, me rasuré un poco. Era una herida de un milímetro. La curé, incluso, tres veces al día. Pero se infectó, se hizo negra y una noche todo empeoró...», narra una vez superado un difícil episodio que le ha cambiado la vida.

Una «superbacteria» fue la causante de todo: «Entró por la herida y me contaminó la sangre. Se pararon todos mis órganos, sufrí un fallo multiorgánico. Tuvieron que administrarme medicación muy agresiva para sobrevivir. Recuerdo que fue un día normal, fui a trabajar, acompañé a mi hija al parque... hasta que empecé a sentirme mal», prosigue. Primero, fue derivado al hospital de Ontinyent, donde los sanitarios lo estabilizaron. Una ambulancia del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) lo llevó luego a Xàtiva: «Nos dijeron que la sangre estaba tan contaminada que era incompatible con la vida, era una locura», expone su mujer Raquel Rodríguez. Tras ser tratado en el Lluís Alcanyís, acabó en la Fe de Valencia, donde sigue un proceso de rehabilitación. «Esa bacteria la podemos tener todos, en la piel por ejemplo, y no pasar nada. El problema es cuando se cuela por donde no debe». «Las amputaciones son por la medicación que te ponen para salvarte la vida y matar la bacteria», relata. «Hubo un mes en el que casi no me enteré de nada, perdí la conciencia y estuve en la UCI. Esto ha sido largo. Mi vida ha cambiado totalmente», expuso.

José Luis Puerto, durante un momento de la entrevista, con Bocairent al fondo. / PERALES IBORRA

Rehabilitación

Actualmente, José Luis está en proceso de rehabilitación. Ya ha probado a intentar andar con un prototipo de prótesis. De momento se mueve con una silla de ruedas eléctrica. «La Seguridad Social te cubre unas prótesis, pero básicas. Eso hay que decirlo, tenemos suerte de tener la Sanidad que tenemos, si me hubiera pasado en otro sitio a lo mejor ya no estaba aquí. Pero, es como todo, hay otros muchos tipos y de diferentes materiales, pero son más caras. Ellos llegan hasta cierto punto», expuso. Está en contacto con Carla Maronda, la joven de Xàtiva que sufrió un incidente similar, y con otros pacientes, como David, un chico de Alcoi. «Mi objetivo es ser independiente. A mi me gustaba mucho salir con mi moto de enduro. Sé que eso es difícil, pero sí querría ir en bici eléctrica. Hay que ir paso a paso, será un proceso largo, pero yo lo tengo claro», comentó un José Antonio decidido, que no esconde que ha sido un período muy difícil: «Las heridas han tardado en regenerar, son muy sensibles. Tengo partes del cuerpo en las que mi piel se asemeja a la de una persona quemada aún. Esto es algo que no ha acabado».

Y una de las ideas que más repite durante la conversación es el agradecimiento que quiere ofrecer al pueblo de Bocairent, donde se le conoce como «Jup»: «Se han hecho tantas iniciativas ya que si las nombramos seguro que nos dejamos alguna. Solo tengo palabras buenas para todos los que me han ayudado, a veces hasta me siento abrumado. El pueblo se ha volcado totalmente. Bocairent es pequeño y, al final, nos conocemos todos».

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Así, se ha organizado -por ejemplo- una gala benéfica, un concurso de pintura, una función teatral, una competición deportiva o una comida de una «filà» de Moros y Cristianos para recaudar fondos. Y aún hay otras actividades convocadas a corto-medio plazo: «No tengo suficientes palabras para todos. Todo lo recaudado se destina a una fundación y allí lo gestionaremos para las prótesis. Yo soy consciente de que mi vida ha cambiado y que las voy a usar toda la vida, que es algo para mejorar mi calidad de vida. A veces, me abruma el ver todo el apoyo recibido por mis vecinos. El Ayuntamiento también ha querido colaborar, gracias a todos». José Luis Puerto piensa en «ser lo más autónomo posible» tras empezar un proceso de rehabilitación que sabe que puede ser largo:«Sabemos que el camino no es fácil, pero yo lo que quiero es ser lo más funcional posible, que mi mujer descanse también. Los especialistas con los que ya estoy trabajando tienen las pautas muy claras. Cada caso es diferente, pero se nota que controlan el camino a seguir».

José Luis Puerto, el vecino de Bocairent afectado por una 'superbacteria', junto a su mujer Raquel Rodríguez / PERALES IBORRA

Fuente: Levante - EMV