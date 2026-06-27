Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego de Tiana, en Barcelona

Los avisos por riesgo de incendio se mantienen activos en buena parte de Catalunya. En este contexto, Protecció Civil ha instado a extremar la precaución.

De momento, el foco más importante sigue avanzando en Tamarite (Huesca), en la zona de la Franja entre Aragón y Catalunya, que ya ha superado las 4.000 hectáreas quemadas.

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Tiana recupera progresivamente la normalidad tras quedar controlado el incendio Los Bombers han dado por controlado el incendio de Tiana y se han levantado los tres confinamientos que permanecían vigentes. El dispositivo continuará remojando la zona durante toda la noche para evitar reactivaciones, mientras que la piscina municipal permanecerá cerrada este sábado tras haber sido utilizada por los helicópteros para cargar agua.

Controlado el incendio de Tàrrega tras calcinar cerca de 39 hectáreas Los Bombers han dado por controlado el incendio de Tàrrega (Urgell), en cuyo operativo permanecen nueve dotaciones terrestres para asegurar la extinción. Según los datos provisionales de los Agents Rurals, el fuego ha quemado 38,68 hectáreas de terreno agrícola y todo apunta a una avería de maquinaria agrícola como posible causa.

Los Agents Rurals apuntan a una avería de maquinaria agrícola como origen del incendio de Tàrrega Los Agents Rurals han informado de que el incendio de Tàrrega (Urgell) ha afectado provisionalmente a 38,68 hectáreas de terreno agrícola. La investigación apunta a una avería de maquinaria agrícola como posible causa del fuego.

Los Agents Rurals concluyen que el incendio de Tiana se inició en cinco focos distintos Los Agents Rurals han actualizado el balance del incendio de Tiana, que ha afectado provisionalmente a 48 hectáreas de terreno forestal dentro del Espai Natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs. La investigación concluye que el fuego se inició en cinco focos diferentes.

Detenido un hombre por su presunta relación con el incendio de Tiana Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por su presunta relación con el incendio de Tiana. Además, esta noche han denunciado al presunto autor de otro incendio en Sagàs (Berguedà), que se originó durante una quema de hierbas sin autorización ni medidas de seguridad y acabó descontrolándose.

Declarado un incendio de vegetación junto a la GIV-6502 en Pals Los Bombers trabajan en un incendio de vegetación declarado junto a la rotonda de acceso a la GIV-6502, en Pals. En las tareas de extinción participan cuatro dotaciones terrestres y la carretera permanece cortada por el fuego.

Protecció Civil envía una nueva alerta para dar por finalizado el confinamiento por el incendio de Tiana Protecció Civil ha enviado una nueva alerta ES-Alert a los teléfonos móviles para comunicar el fin del confinamiento por el incendio de Tiana. El plan Infocat ha pasado a fase de prealerta y las autoridades piden mantener la prudencia y seguir sus indicaciones.

El fuego de Tiana entra en fase de control y reabre el acceso a la normalidad Los Bombers han dado por controlado el incendio de Tiana y mantienen sobre el terreno una treintena de dotaciones terrestres y un medio aéreo para revisar y remojar la zona afectada. También se ha levantado el confinamiento de las tres urbanizaciones, aunque la carretera B-500 sigue cortada.

Los Bombers dan por controlado el incendio de Tiana Los Bombers han dado por controlado el incendio de Tiana tras revisar y remojar la zona afectada. En el operativo continúan trabajando una treintena de dotaciones terrestres y un medio aéreo. También se han levantado los confinamientos de las tres urbanizaciones, aunque se mantiene cortada la carretera B-500.