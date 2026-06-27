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Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego de Tiana, en Barcelona

Los Bomberos dan por estabilizado el incendio de vegetación forestal iniciado en Tiana, con 48 hectáreas afectadas

Los Bomberos dan por estabilizado el incendio de vegetación forestal iniciado en Tiana, con 48 hectáreas afectadas

Los Bomberos dan por estabilizado el incendio de vegetación forestal iniciado en Tiana, con 48 hectáreas afectadas / Otras

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David López Frías

Jose Real

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Los avisos por riesgo de incendio se mantienen activos en buena parte de Catalunya. En este contexto, Protecció Civil ha instado a extremar la precaución.

De momento, el foco más importante sigue avanzando en Tamarite (Huesca), en la zona de la Franja entre Aragón y Catalunya, que ya ha superado las 4.000 hectáreas quemadas.

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