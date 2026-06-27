Catalunya revisa los límites de la escuela inclusiva ante el aumento de la complejidad del aula

En plena resaca tras la crisis que abrió el ‘no’ de más de 39.500 docentes al preacuerdo con Educación, Albert Dalmau, conseller de Presidència, planteaba "la necesidad" de abrir una "reflexión" sobre el modelo de escuela inclusiva y abogaba por crear más plazas de educación especial. Dalmau argumentó entonces que, aunque la escuela inclusiva le parece "un buen modelo", "hay que ser consciente de cuáles son las limitaciones". También añadió que hay muchos docentes "cabreados" ante "la imposibilidad de gestionar tanta complejidad". Sus palabras han sentado como un jarro de agua fría especialmente en la aFFac, la federación de asociaciones de familias, en un final de curso tenso y agotador. ¿Realmente Catalunya avanza hacia un cambio de modelo en la escuela inclusiva?

La falta de recursos en la escuela ordinaria para atender esa creciente diversidad ha obligado en los últimos años a no pocas familias a terminar llevando a sus hijos a centros de educación especial

Más allá de las palabras del conseller, desde el Departament d'Educació afirman que el Govern "es consciente de que el aumento de la complejidad de las necesidades educativas requiere disponer de un sistema flexible y capaz de ofrecer respuestas diversas". En este sentido –añaden–, los centros de educación especial "continúan desarrollando una función esencial dentro del sistema educativo catalán, tal como reconoce el decreto". De hecho, el acuerdo alcanzado entre el Govern y los sindicatos CCOO, UGT y Professors de Secundària (Aspepc) incluye la creación de 200 nuevas plazas de educación especial, un hecho significativo dado que hasta el momento la tendencia era reducir el alumnado de estos centros y priorizar que acudiera a la escuela ordinaria.

Refuerzos complementarios

Sin embargo, desde la conselleria que dirige Esther Niubó subrayan que el refuerzo de la escuela inclusiva y la existencia de plazas de educación especial "no son objetivos contradictorios, sino complementarios". "Ambos forman parte de un mismo modelo orientado a garantizar que cada alumno reciba la respuesta educativa que mejor se ajuste a sus necesidades, siempre de acuerdo con los criterios profesionales establecidos y con la participación de las familias", reiteran desde Educació, al tiempo que subrayan que el Govern "mantiene un firme compromiso con el despliegue del modelo de educación inclusiva".

No lo ven igual desde las asociaciones de familias y entidades educativas. Desde aFFac, por ejemplo, sienten que, en inclusión, el Govern está virando hacia un "cierto cambio de discurso" que achacan a "su incapacidad de gobernanza". A ojos de su directora, Lidón Gasull, Educació ha hecho una "muy mala negociación", hipotecando gran parte del presupuesto en un acuerdo con los sindicatos minoritarios primero [los 2.000 millones del acuerdo de marzo] y, después, "hipotecando otra parte con Aspepc [otros 726 millones] en un acuerdo que no da respuesta al malestar del sistema educativo." "Necesitamos una hoja de ruta clara", zanja la portavoz de las familias.

Gasull también cuestiona que el conseller de Presidència haya puesto en cuestión el derecho a la educación inclusiva. "Todos los niños tienen derecho a recibir educación en igualdad de condiciones y hay un decreto que así lo reconoce explícitamente", apunta la directora de la federación de afas, quien entiende los problemas de gobernanza que está teniendo el Govern, pero afea al conseller la "irresponsabilidad" de estas afirmaciones y "el impacto que pueden tener en el imaginario colectivo", sobre todo, "cuando hay un debate social sobre ese tema".

Aula escolar vacía. / Manu Mitru

En una línea muy similar a la de la Gasull se pronuncia Mar Hurtado, presidenta de la Associació de Mestres Rosa Sensat, quien tiene claro que una escuela inclusiva "real" necesita "inversión, coordinación, formación de calidad y voluntad real". "Todos los niños tienen derecho a la mejor educación posible en un entorno lo más ordinario y natural posible, y ahí surgen los conflictos", reconoce Hurtado, quien asegura que no entiende que el sindicato Aspepc –firmante del acuerdo de mayo– se oponga al decreto de inclusión pero al mismo tiempo firme un pacto con medidas importantes en favor de ella.

El último "acuerdo" incluye 6.400 "dotaciones" para la escuela inclusiva en cuatro años: 1.088 para el curso 2026-2027; 1.651 para el 2027-2028; 1.651 para el 2028-2029 y 2.023 para el 2029-2030

La escuela inclusiva será sin duda una de las cuestiones a tratar en los nuevos espacios de diálogo anunciados por la consellera Niubó en el Parlament, y ha sido uno de los asuntos centrales en las protestas de los últimos meses. Se trata de una herida abierta en un sistema educativo que ha terminado las clases fundido –no solo por el calor– y que, tras 11 semanas de vacaciones, espera un septiembre no menos caliente.

25 jornadas de huelga

Lo cierto es que la falta de recursos en la escuela ordinaria para atender esa creciente diversidad ha obligado en los últimos años a no pocas familias a terminar renunciando a ella y encaminar a sus hijos —muchas veces en contra de su voluntad– a la escuela de educación especial. También lo es que una de las cuestiones más denunciadas durante las protestas educativas que han marcado este curso –con 25 jornadas de huelga– es que muchos niños siguen en la escuela ordinaria –donde no pueden ser bien atendidos por falta de medios– por falta de plazas en las escuelas de educación especial.

"No podemos permitir que un Govern delante de una tensión vaya hipotecando gran parte de su presupuesto sin haber escuchado a toda la comunidad educativa y sin tener una hoja de ruta clara" Lidón Gasull — Directora de la aFFaC

Hay consenso absoluto en la falta de medios. El debate pasa por dirimir dónde hay que invertir los recursos que faltan: o en más plazas de educación especial o en más recursos en la escuela ordinaria para que esta sea capaz de dar respuesta a las necesidades del conjunto del alumnado, sean las que sean.

Concreción del plan

Las nuevas medidas se materializan en algo más de 6.400 nuevas dotaciones en cuatro años. En el curso 2026-2027 se pondrán en marcha 1.088; en el 2027-2028 llegarán otras 1.651, el mismo número que reforzará el ejercicio 2028-2029. Finalmente, otros 2.023 profesionales se incorporarán en el curso 2029-2030. Este incremento, entre otras cosas, hará posible la creación de las 200 nuevas plazas en centros de educación especial a las que se refería Dalmau (según lo establecido en el acuerdo de mayo). Para las direcciones de las escuelas, este refuerzo es un paso adelante importante. Para Ana Ibáñez, madre y miembro de la Plataforma Enfermera Escolar, se trata de unas partidas "totalmente insuficientes".

Desde el sindicato Ustec lamentan no poder estar en la mesa de despliegue del acuerdo: "Además del número de "figuras" es importante saber con qué objetivo se distribuyen"

Y luego está el despliegue de los refuerzos de la inclusión recogidos en el pacto educativo. Patrícia Morales, responsable de escuela inclusiva del sindicato Ustec –organización que ha apostado siempre por más recursos para este modelo–, lamenta no estar en la mesa de ejecución del acuerdo. "Para nosotros era importante para poder velar por el despliegue de las dotaciones, ya que en esa comisión se irá concretando con detalle cómo se reparten las figuras", apunta Morales.

El Govern vinculó la creación de nuevas figuras para la inclusiva a la mesa de seguimiento del acuerdo, del que Ustec está fuera al no haber firmado el pacto tras el 'no' del profesorado en la consulta. Una situación que preocupa a los docentes implicados en la escuela inclusiva: no solo Ustec está fuera, sino que Aspepc, sindicato que se ha posicionado siempre contra el modelo de escuela inclusiva, esté dentro.

"Las 'vetlladores' son hoy el pilar de la educación inclusiva; un perfil 'low cost', precarizado y feminizado, que está sostenido la educación inclusiva" Ana Ibáñez — Plataforma Enfermera Escolar

"Desde 2017 se han ido aprobando medidas y apoyos, pero sin un objetivo claro, para nosotros era importante clarificar las figuras para hacer posible una escuela inclusiva real", concluyen desde Ustec, que defienden la importancia de más horas de coordinación entre el Personal d'Atenció Educativa (PAE) y el profesorado, y la internalización de las 'vetlladores'.

Sobre este último aspecto se posiciona también la portavoz de la Plataforma Enfermera Escolar. "Ahora mismo las 'vetlladores' son el pilar de la educación inclusiva; un perfil 'low cost', precarizado y feminizado", lamenta Ibáñez, quien vivió el 'no' al preacuerdo de mayo como un mensaje de que realmente sí se trataba de una lucha "de toda la comunidad educativa".

Las protestas educativas han denunciado que muchos niños siguen en la escuela ordinaria sin la atención adecuada por falta de plazas en educación especial

El sentimiento en escuelas e institutos, estos días ya haciendo cajas y preparando el próximo curso, es de "estancamiento". "Da la impresión de que muchas personas más allá de los docentes han percibido que esto no iba de dinero, algo positivo, pero aún está por ver que eso haya desencallado la situación", lamenta un profesor de secundaria que tenía la esperanza de que el 'no' de los docentes pudiera provocar una cierta reacción por parte del Departament, aunque fuera por temor a nuevas movilizaciones. "Sin embargo, lo veo todo muy parado", afirma.

"Estoy un poco desencantado. Da la sensación de que desde el Departament confían en que el verano destensará la situación, porque las propuestas que han hecho no solucionarán nada. Además, los que se sientan en las mesas de negociación no son los que se sientan en el aula, y en septiembre nos encontraremos con las deficiencias de siempre, a no ser que tu centro tenga la suerte de que le toque un cuarto de profesor extra", afirma, en referencia a los 1.700 docentes nuevos previstos el próximo curso para el conjunto del sistema.